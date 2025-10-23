Dian sobre posible cobro retefuente por pagos con Bre-B: “no afecta a personas sino a comercios”

Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se pronunció sobre el polémico proyecto para cobrar retención en la fuente a los comercios que reciban pagos con Bre-B, Nequi, Daviplata u otras billeteras.

Este sería un cobro de un 15 x 1.000 para los comercios que usan este tipo de mecanismos para recibir pagos digitales como peluquerías, panaderías, tiendas, entre otros.

“Busca equiparar el tratamiento tributario aplicable en materia de retención en la fuente a los pagos hechos a través de tarjetas crédito y débito con los pagos hechos a través de otros medios electrónicos”, afirmó Peralta sobre el borrador de decreto del Gobierno.

A ello agregó que la “retención en la fuente afecta a quienes prestan servicios o venden bienes. Es decir, no van a ser las personas que están efectuando los pagos las que van a verse afectadas por la retención, sino quienes prestan servicios o venden bienes”, aseveró el funcionario.

Ante el anuncio del Ministerio de Hacienda de aplicar una retención del 1,5% a los pagos digitales en comercios, Asobancaria advierte que esta medida podría frenar la masificación de medios de pago digitales, afectar el desarrollo de Bre-B, gran apuesta del país para reducir el efectivo.

“Los contribuyentes del régimen simple de tributación están eximidos de esta retención en la fuente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 911 del estatuto tributario. También están eximidas de esta responsabilidad las personas naturales no responsables del IVA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 401-4 del estatuto tributario”, afirmó Peralta.

También respondió a los cuestionamientos de cómo identificar a través de cuál medio se hacen esos pagos.

“Para lograr hacer operativa la exclusión de la retención para los contribuyentes del régimen simple y las personas naturales no responsables del IVA, el gobierno nacional publicó el decreto 1066 de 2025. Este decreto autoriza a la Dian a compartir la información relacionada con las responsabilidades del RUT con los agentes de retención, de tal forma que cuando los agentes de retención enfrenten un pago hecho a una persona sometida al régimen simple de tributación o una persona natural no responsable del IVA, se abstengan de practicar la retención en la fuente”.

Los bancos también se pronunciaron y rechazaron esta propuesta señalando que esto podría frenar la masificación de medios de pago digitales y afectar el desarrollo de Bre-B.

“Gravar las transacciones del sistema Bre-B iría en contra de su esencia. Fue diseñado bajo tres principios: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. Si alguno se rompe, el sistema pierde sentido”, advirtió Javier Suárez, presidente de Davivienda, desde el Congreso Colombiano de la Construcción.

