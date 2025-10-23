Bancos rechazan propuesta de cobrar retención a comercios por pagos digitales como Bre-B

El gremio de los bancos (Asobancaria) rechazó la propuesta del Gobierno de cobrar una retención en la fuente e IVA a los comercios de 1.5% cada vez que las personas le paguen por su servicio a través de pagos electrónicos con medios como Bre-b, Nequi o Daviplata.

Recordemos que actualmente la retención aplica únicamente para pagos realizados con tarjetas de crédito o débito.

“Sepulta la iniciativa de Bre-B que busca reducir el efectivo”, aseveró Jonathan Malagón, presidente del gremio.

Asimismo, aseveró que “esta medida, que en principio busca nivelar la cancha de los pagos en Colombia, olvida que el efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los colombianos sigan prefiriendo este medio de transacción. Esto elevaría la informalidad del país y terminaría generando un efecto contrario: que el recaudo que se pretende aumentar por esta vía se pierda al hacer que los comercios eviten los pagos digitales”.

"Sepulta la iniciativa de Bre-B, que busca reducir el efectivo", gremio de los bancos (@Asobancaria) se pronunció sobre el polémico proyecto para cobrar por pagos con Bre-B, Nequi o Daviplata a comercios.

Incluso, afirmó que esto sería un retroceso de los avances logrados en la última década en pro de las transferencias digitales.

“La retención de 1,5% para pagos digitales en comercios va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo, aumentar la digitalización e incrementar la inclusión financiera y crediticia. La banca hace un llamado para no perder los avances que se han logrado en la última década en este frente”, aseveró.

Por su parte, César Prado, presidente del Banco de Bogotá, apuntó desde el congreso de Camacol que el “desespero ante la calamitosa situación fiscal que tiene el Gobierno Nacional buscando recursos por todas partes”.

Banqueros critican medida con la que cobrarían retención a los pagos digitales con Bre-B.



"Es incongruente y una medida desesperada", afirmó César Prado, presidente del Banco de Bogotá.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y la Dian defendieron su proyecto señalando que las “transacciones por Bre-B, Nequi o Daviplata y otros que no supongan un ingreso para el receptor no estarían sometidas a retención en la fuente”.

Es decir, si una persona le transfiere a un amigo no le cobrarán retención en la fuente o tampoco a aquellos comercios que no deban pagar impuesto de renta.

La Dian agregó que no se afectarán las personas sino a los comercios.