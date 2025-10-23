MinHacienda busca cobrar retención por pagos a comercios realizados con Bre-B, Nequi y otros

Transfiya deja de funcionar en pagos inmediatos y entra Bre-B en operación: así funciona el sistema

El sistema Bre-B lanzado recientemente por el Banco de la República se ha convertido en la forma más fácil, rápida y gratis para hacer pagos y transferencias digitales sin importar el banco que tengan las personas.

Además, con ese sistema también se pueden pagar a comercios como cafeterías, lavanderías, panaderías y otros por el estilo.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto para cobrar el 1.5% de retención en la fuente a los comercios que reciban pagos a través de códigos QR (que también se hacen ahora con Bre-B) o transferencias electrónicas con billeteras digitales como Nequi, dale!, entre otras, para adelantar el recaudo del impuesto de renta.

“Los sistemas de pago han evolucionado y actualmente existen distintos métodos de pago electrónicos, tales como pagos con código QR, tarjetas digitales y transferencias electrónicas entre depósitos a la vista de bajo monto. Todos ellos, sin tarifa de retención en la fuente alguna”, argumentó la cartera de Hacienda en el borrador de decreto.

Es decir, dicen que quieren cobrar estos pagos digitales pues ya se cobran cuando se hacen con tarjetas débito o crédito físicas.

Adicionalmente, ya no será las entidades emisoras de tarjetas débito o crédito quienes practiquen esa retención sino los adquirientes.

Este hecho podría frenar la masificación de esta estrategia pues podrían subir los precios de los bienes o servicios que se paguen con transferencias digitales pues los comerciantes antes mencionados tendrían que sacar ese 1.5% de su utilidad para adelante ese impuesto por orden del Gobierno.

