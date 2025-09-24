Transfiya ya no será para pagos inmediatos entre personas: será reemplazado por Bre-B
Los bancos sustituirán a Transfiya por Bre-B en los casos de enviar y recibir dinero. La marca no desaparece, seguirá para casos de uso como el de solicitar dinero, opción que está en más de 20 entidades financieras.
Desde este martes, 23 de septiembre, empezó a funcionar el mecanismo del Banco de la República, que permite la interoperabilidad plena del sistema de pagos inmediatos llamado Bre-B, con el que los colombianos pueden hacer transferencias rápidas a cualquier entidad financiera y sin costo.
Esto ya generó que Transfiya, el sistema de transferencias inmediatas por celular pionero en el país, desarrollado por ACH Colombia que opera desde 2020, tuviera que hacer un ‘giro’ en su servicio de pagos entre personas, pues ya no va más como plataforma para operaciones monetarias entre personas, sino que “estará inmerso en Bre-B para los casos de enviar y recibir dinero”.
“Esta evolución forma parte de una transformación tecnológica del sistema financiero colombiano, y marca el inicio de una nueva etapa para las transferencias inmediatas, al pertenecer a Bre-B solo para enviar y recibir dinero, garantizando más seguridad, interoperabilidad y eficiencia”, afirmó la empresa en un comunicado.
De este modo, los bancos sustituirán a Transfiya por Bre-B en ese tipo de operaciones, y Transfiya seguirá operando para empresas y comercios.
Es decir, la marca no desaparece, sino que seguirá para casos de uso como el de solicitar dinero, opción que está en más de 20 entidades financieras, y más que ingresarán a ofrecer este servicio. Incluso, la empresa dio el paso a paso.
Paso a paso para solicitar dinero
1. Abre la aplicación de tu entidad financiera.
2. Busca la opción “Transfiya” o “Solicitar” para solicitar dinero, en algunas entidades la encontrarás dentro de su menú de transferencias o servicios.
3. Ingresa el número de celular de la persona a quien deseas solicitarle el dinero.
4. Digita el monto y envía la solicitud.
5. El destinatario podrá aceptar o rechazar la solicitud al instante.