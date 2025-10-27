Viceministro de Hacienda, Carlos Betancourt, es el nuevo director (e) de la DIAN: este es el decreto

Viceministro de Hacienda, Carlos Betancourt, es el nuevo director (e) de la DIAN. Fotos: MinHacienda y suministrada.

Tal como lo anticipó La W, Carlos Betancourt es el nuevo director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tras la salida de Luis Eduardo Llinás, quien estaba como encargado hace diez meses.

Llinás también salió de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad a la que llegó en septiembre de 2022.

Le puede interesar Luis Eduardo Llinás sale también de la UIAF y queda encargado Jorge Lemus, de la DNI

¿Quién es Carlos Betancourt?

Betancourt es el actual viceministro general de Hacienda. En su perfil señala que es un economista con 36 años de experiencia.

Experto en economía pública, análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos.

Gerente público, docente y consultor. Director y autor de estudios y productos de consultoría sobre estadísticas y modelos de finanzas públicas, economía y conflicto armado, pobreza, distribución del ingreso, exclusión social, presupuesto participativo, tarifas, análisis de riesgos y modelos financieros para los sectores transporte y servicios públicos.

Docente de técnicas de medición económica, política económica, política fiscal, descentralización, evaluación de proyectos y métodos de investigación, entre otras asignaturas. Editor de revistas institucionales de economía y finanzas públicas.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Aún no se conoce cuánto durará el encargo de Betancourt en esta entidad o si lo dejarán en firme.