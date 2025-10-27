Luis Eduardo Llinás sale también de la UIAF y queda encargado Jorge Lemus, de la DNI

La Casa de Nariño aceptó la renuncia de Luis Eduardo Llinás a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad a la que llegó en septiembre de 2022.

Esta entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda, es el organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.

En su reemplazo queda como encargado Jorge Arturo Lemus, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y una de las personas de mayor confianza del presidente Gustavo Petro.

Hay que recordar que el pasado viernes esta emisora contó que Llinás también renunció a su encargo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Esto se da en medio de la decisión e Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro a la Lista OFAC. La entidad encargada de conocer posibles transferencias con fines de lavado de activos es la UIAF.

Entre tanto, desde hace unas semanas había inconformidad por la gestión de Llinás, que ahora lo lleva a su salida definitiva de estas dos poderosas entidades.