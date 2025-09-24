Sena abrió inscripción de cursos cortos y virtuales en Bogotá: programas y sus requisitos
El Sena habilitó cursos cortos virtuales en diferentes ramas del conocimiento. Complemente su educación y amplíe su hoja de vida.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) sigue brindando oportunidades de educación a millones de colombianos en todo el territorio nacional. Ahora, ofrecen cursos cortos para que las personas amplíen sus conocimientos en un área específica.
Estos cursos tienen una duración que van desde las 20 hasta las 48 horas, ya sea de manera presencial, virtual o compartida.
A través del portal Betowa, el Sena ofrece estos programas académicos en áreas relacionadas a: cliente, tecnologías de la información y las comunicaciones en gestión de la información, producción y transformación, diseño y materiales herramientas.
¿Cuáles son los cursos cortos y virtuales que ofrece el Sena?
- Abordaje de personas en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas
- Acciones de prevención en salud mental
- Acciones de prevención y manejo de las violencias de género
- Acciones para la conservación, protección y restauración de los sistemas socioecológicos
- Aceites esenciales: extracción, usos y aplicaciones
- Acercamiento a la metodología STEM: Qué es e ideas para implementarla
- Acreditación en salud
- Actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST
- Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria
Tenga en cuenta que estos no son los únicos cursos disponibles. Al ingresar a la página Betowa, del Sena, podrá ver a detalle todos los cursos que aún se encuentran abiertos.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a los cursos cortos del Sena?
- Ser mayor de 14 años
- Tener acceso a internet estable para clases virtuales
- Conocimientos básicos de informática
- Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio
- Motivación y compromiso para completar el programa