Sena abrió inscripción de cursos cortos y virtuales en Bogotá: programas y sus requisitos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) sigue brindando oportunidades de educación a millones de colombianos en todo el territorio nacional. Ahora, ofrecen cursos cortos para que las personas amplíen sus conocimientos en un área específica.

Estos cursos tienen una duración que van desde las 20 hasta las 48 horas, ya sea de manera presencial, virtual o compartida.

A través del portal Betowa, el Sena ofrece estos programas académicos en áreas relacionadas a: cliente, tecnologías de la información y las comunicaciones en gestión de la información, producción y transformación, diseño y materiales herramientas.

¿Cuáles son los cursos cortos y virtuales que ofrece el Sena?

Tenga en cuenta que estos no son los únicos cursos disponibles. Al ingresar a la página Betowa, del Sena, podrá ver a detalle todos los cursos que aún se encuentran abiertos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los cursos cortos del Sena?