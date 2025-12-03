Proceso de Selección CNSC DIAN 2676 en Medellín: Cuándo y cómo inscribirse

Para muchos profesionales y tecnicos en Colombia, ingresar a una carrera administrativa es una gran opción a la hora de buscar estabilidad laboral y mejorar su calidad de vida. Aspectos como los incentivos salariales, la permanencia, las primas y la posibilidad de ascenso dentro de la entidad, son algunos de los atractivos de trabajar con el estado.

Una de las principales dudas de quienes desean postularse a estas vacantes en la capital antioqueña es como filtrar correctamente la oferta y cuáles son los plazos para pagar los derechos de participación. Si usted no tiene claro el proceso, en este artículo le contamos las fechas clave y el paso a paso para el proceso.

¿Cuándo comenzará el Proceso de Selección DIAN 2676?

Luego de los ofertas que publicó la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), el proceso de selección 2676 para el ingreso y ascenso en la DIAN ha despertado el interés en ciudades principales como Medellín.

Aunque las fechas exactas pueden estar sujetas a cambios, el cronograma general se divide en dos fases:

Modalidad Ascenso: Dirigida exclusivamente a quienes ya son servidores públicos de carrera en la DIAN y buscan una promoción.

Dirigida exclusivamente a quienes ya son servidores públicos de carrera en la DIAN y buscan una promoción. Modalidad Ingreso (Abierto): Habilitada para cualquier ciudadano que cumpla los requisitos mínimos. Se estima que la venta de derechos de participación inicie tras finalizar la etapa de ascenso.

Es importante destacar que para este año los valores de los derechos de participación o PIN se ajustan anualmente con base en la Unidad de Valor Tributario o el Índice de Precios al Consumidor. Para el nivel Asesor y Profesional el costo oscila sobre los $65.000 pesos, mientras que para el nivel Técnico y Asistencial el valor ronda los $43.350 pesos.

¿Cómo puede inscribirse a las vacantes disponibles en Medellín?

Si planea participar en este concurso y su objetivo es trabajar específicamente en la capital antioqueña, el proceso debe realizarse obligatoriamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad o SIMO.

Para esto necesitará seguir estos pasos detallados:

Registrarse en el SIMO: Debe tener una cuenta activa en el portal oficial del SIMO. Si ya la tiene, revise sus datos basicos y de contacto estén actualizados.

Debe tener una cuenta activa en el portal oficial del SIMO. Si ya la tiene, revise sus datos basicos y de contacto estén actualizados. Cargar los documentos: Antes de preinscribirse, actualice su hoja de vida en la plataforma. Cargue en PDF certificados de estudio, actas de grado, tarjetas profesionales y certificaciones laborales con funciones. Recuerde que todos los documentos deben poderse leer.

Antes de preinscribirse, actualice su hoja de vida en la plataforma. Cargue en PDF certificados de estudio, actas de grado, tarjetas profesionales y certificaciones laborales con funciones. Recuerde que todos los documentos deben poderse leer. Búsqueda en la Oferta Pública de Empleos de Carrera: En el panel de búsqueda del SIMO, seleccione el proceso “DIAN 2676”. En el filtro de “Departamento” seleccione Antioquia y en “Ciudad” elija Medellín . Esto le mostrará únicamente las vacantes disponibles en esta seccional.

En el panel de búsqueda del SIMO, seleccione el proceso “DIAN 2676”. En el filtro de “Departamento” seleccione y en “Ciudad” elija . Esto le mostrará únicamente las vacantes disponibles en esta seccional. Confirmación de empleo y pago: Una vez seleccione el cargo de su interés (solo puede aplicar a uno por convocatoria), haga clic en el botón de confirmación de empleo. El sistema le permitirá realizar el pago de los derechos de participación mediante PSE o generando un recibo para pago en banco.

Una vez seleccione el cargo de su interés (solo puede aplicar a uno por convocatoria), haga clic en el botón de confirmación de empleo. El sistema le permitirá realizar el pago de los derechos de participación mediante PSE o generando un recibo para pago en banco. Formalizar la inscripción: Este es el paso más importante. Después de realizar el pago (y esperar la confirmación si fue en banco), debe volver a ingresar al SIMO y dar clic en el botón “Inscribirse”. Si no lo hace, quedará por fuera del proceso incluso si llegó pagar.

