Con la vigente reducción de la Jornada Laboral, ¿Cuántas horas se trabajarán en 2026?

El proceso de reducción laboral en Colombia, iniciado en 2023 y estipulado para dar finalización en 2026, tendrá como resultado una disminución en las horas laborales para todos los empleadores y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo.

La decisión viene después de que el Ministerio del Trabajo afirmará que este modelo permitiría no solo reducir las horas, sino aumentar la productividad y las competencias en las empresas, pues se busca equilibrar la vida laboral y personal, mejorando la salud mental y física de los trabajadores.

De esta manera, en lugar de trabajar menos, el cambio se encuentra en trabajar mejor. Además, esta reducción no implica una disminución en el salario ni en las prestaciones sociales de los empleados.

¿En cuánto quedarán las horas laborales máximas para 2026?

Con el fin de disminuir el impacto para las empresas, el esquema empleado para reducir la jornada laboral fue a través de distintas etapas con el transcurrir de los años.

Pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años, el cronograma estipulado es el siguiente:

Desde el 15 de julio de 2023: 47 horas semanales.

47 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2024: 46 horas semanales.

46 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2025: 44 horas semanales.

44 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2026: 42 horas semanales.

Por ello, el primer semestre de 2026 mantendrá el esquema actual de 44 horas semanales. Sin embargo, a partir del 15 de julio, se reducirá a 42 horas y así, finalizar el proceso que entró en vigor en 2023.

A partir de esta fecha, todas las empresas del país deberán ajustar sus horarios y cumplir el límite legal, vigilado y sancionado por el Ministerio del Trabajo.

¿Cómo queda la jornada laboral en Colombia en comparación a otros países de Latinoamérica?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas son las jornadas laborales de América Latina:

Uruguay: 48

Bolivia: 48

Panamá: 48

México: 48

Argentina: 48

Perú: 48

Costa Rica: 48

Nicaragua: 48

Belice: 45

Guatemala: 44

El Salvador: 44

Honduras: 44

Cuba: 44

República Dominicana: 44

Brasil: 44

Venezuela: 44

Colombia: 42 (a partir de julio 2026)

Chile: 40

Ecuador: 40

Trinidad y Tobago: 40

Guyana Francesa: 35

De acuerdo con expertos, los países con jornadas laborales más cortas suelen obtener menos índices de estrés y una mayor productividad tanto personal como laboral.

Escuche W Radio en vivo aquí: