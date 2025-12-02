Conocemos a Benedetti, es impulsivo: MinTrabajo sobre cifra del MinInterior sobre salario mínimo 2026

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, conversó con W Sin Carreta a propósito de la mesa de concertación que se instaló para que empresarios, trabajadores y Gobierno lleguen a un acuerdo para el incremento del salario mínimo del 2026.

Ante las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien anticipó que el salario mínimo para el 2026 sería de 1.8 millones de pesos, Sanguino manifestó que “es equivocado jugar a la especulación con cifras”.

“Todos conocemos al ministro Benedetti, es impulsivo y ocurrente”, sostuvo.

¿Qué esperan de la mesa de concertación?

Calificó como una “torpeza” que el presidente de Fenalco se haya negado a acudir a la mesa de negociación con los trabajadores y el Gobierno Nacional.

“Queremos que el incremento del salario mínimo sea real, debe ser por encima de la inflación causada, teniendo en cuenta la productividad de la economía y del trabajador. Con esa aspiración llegamos a la mesa”, sostuvo.

Asimismo, explicó que para el aumento del salario mínimo se deben tener en cuenta los datos que entregó el Dane: variables en relación a empleos formales, empleos informales, las brechas de género, la disparidad entre mercado laboral urbano y rural. Con esos datos iniciamos la discusión.