Planes navideños GRATIS en Bogotá ¿Qué actividades hay y cómo asistir?

Con el comienzo del mes de diciembre, la época navideña en Bogotá se activa, y con ello, una oferta de actividades y eventos relacionados con esta festividad.

Siendo una de las épocas más esperadas, Bogotá regresa con la segunda edición de ‘Navidad es Cultura’, evento que reunirá a más de 4.000 artistas por toda la ciudad y que ira desde el 5 de diciembre hasta el 23 del mismo mes.

De igual manera, la Alcaldía Mayor de Bogotá junto el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), han presentado una serie de actividades navideñas donde combinarán el deporte y la recreación, junto al bienestar de los parques y las calles de la ciudad.

De esta manera, ambas entidades han presentado la programación para este mes de diciembre, donde encontrará actividades gratuitas y espacios de encuentro para todas las familias bogotanas. Conozca aquí cuáles son:

Viejoteca Hawaiana de Navidad: Encuentro de música, baile y ambiente tropical navideño.

Lugar: Palacio de los Deportes

Fecha: 5 de diciembre

Niños y Niñas Juegan por una Navidad Feliz: Juegos, convivencia y bienestar integral de la niñez, donde incluirá trampolín, blanquitas, futbol tenis, piscina de pelotas y más actividades recreativas.

Lea también: Bogotá se iluminará con ‘Navidad es Cultura’: fecha, lugar y detalles de los eventos

Bogotá se iluminará con ‘Navidad es Cultura’: fecha, lugar y detalles de los eventos Lugar: Parque El Jazmín y CEFE Cometas.

Fecha: 6 de diciembre (8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde).

Bogotá Brilla Versión Peluda – Carrera 5K: Carrera recreativa para animales de compañía y sus cuidadores.

Lugar: Parque Metropolitano El Tunal.

Fecha: 7 de diciembre (7:00 de la mañana a 12:00 de la tarde)

Bogotá Brilla: Gran Feria del Bienestar: Proyección del capítulo final de Sueños de Cancha, encuentro con los ganadores y concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su coro.

Lugar: Parque Metropolitano El Tunal

Fecha: 7 de diciembre (5:00 de la tarde a 8:00 de la noche)

Ciclovía Nocturna Navideña

Lugar: 95,15 km habilitados

Fecha: 11 de diciembre (6:00 de la tarde a 12:00 de la madrugada).

Novenas Campistas: Espacios comunitarios con coros navideños y jornadas de donación para animales de compañía.

Lugar: Parques El Jazmín (16), La Andrea (17) y San Luis (18)

Fecha: 16, 17 y 18 de diciembre (4:00 de la tarde a 7:00 de la noche)

Caminata Navideña: Recorrido nocturno donde podrá observar el alumbrado navideño y principales iconos de la ciudad.

Lugar: Sede del IDRD, Plaza de Bolívar, Parque de la Independencia, Parque de los Novios.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

El llamado en esta Navidad desde la Alcaldía de Bogotá es a encontrarnos con la paz, con la vida y con la empatía; pues una mala decisión puede costar demasiado, por lo que invita a celebrar con responsabilidad, respeto y con el compromiso de que Bogotá se cuida entre todos y todas.

Escuche W Radio en vivo aquí: