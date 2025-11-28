Bogotá se iluminará con ‘Navidad es Cultura’: fecha, lugar y detalles de los eventos

Colombia

En este 2025, Bogotá vivirá la segunda edición de la ‘Navidad es Cultura’, una temporada en la que se une la magia, el brillo y la emoción de los bogotanos por las fiestas de fin de año, con actividades y espectáculos memorables impulsados por la Administración Distrital, bajo el liderazgo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

‘Navidad es Cultura’ congregará a 4.316 artistas en 670 actividades por toda la ciudad dirigidas a niños, niñas, adultos, familias y turistas, por lo que será una temporada cargada de luz, arte y conexión, que celebrarán la diversidad y riqueza cultural que caracteriza a la capital del país, convirtiendo cada rincón en una experiencia inolvidable. Por ese motivo, acá le contamos todo lo que debe saber sobre los eventos y su programación.

Fecha en la que se vivirá ‘Navidad es Cultura’

Esta temporada se vivirá del 5 al 23 de diciembre con una programación pensada para todo tipo de público que incluye actividades en cuadras, barrios, plazas y parques. Asimismo, se vivirán desde grandes espectáculos de talla mundial que mezclan artes escénicas, tecnología, luces y sonidos de altísima calidad; hasta novenas que celebran la tradición, la gastronomía, el encuentro y los lazos vecinales.

Al respecto, se pronunció el Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Este año la Navidad en Bogotá nos invita a imaginar y construir el futuro de la Bogotá que deseamos y merecemos, y a unirnos alrededor de la cultura, el arte y la creatividad. Quiero invitarlos a disfrutar de la programación inolvidable que se tomará la ciudad entre el 5 y el 23 de diciembre. En total serán 670 actividades y más de 4.300 artistas que llenarán a Bogotá de emoción, esperanza y magia”, destacó.

¿Cómo se vivirá la ‘Navidad es Cultura’ en el 2025?

Este año la celebración iniciará con el Gran Encendido de la Iluminación, que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano El Tunal el día 5 de diciembre. Este evento, gracias al apoyo de Enel Colombia y el Grupo Energía de Bogotá, contará con más de un kilómetro de senderos iluminados y un árbol de 56 metros de altura, por lo que los asistentes podrán disfrutar de un show de luces láser. Desde las 4:30 p.m., cientos de ciudadanos podrán gozar de presentaciones musicales, como la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, ambos nominados al Premio Grammy; Los Diablitos del Vallenato; la Banda Filarmónica de Bogotá con la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; entre otras agrupaciones locales y nacionales, como Laura Kalop, autora de la canción de la Navidad es Cultura 2025 “Mi ciudad, mi casa”. Allí, se realizará el emocionante conteo regresivo que dará inicio oficial a la época decembrina en Bogotá.

A su vez, en definitiva, una de las fechas más importantes de las fiestas navideñas es el Día de las Velitas, que se realiza el 7 de diciembre, por lo que este año vendrá cargado con una vibrante oferta cultural que comenzará con el tradicional Desfile de Comparsas. En este desfile, desde las 3:30 p.m., más de 1.000 artistas recorrerán la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, donde se presentará el Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y La Real Charanga.

Por otro lado, el mismo día, desde las 4:00 p.m. en el Parque de los Hippies, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentará “Electrovelitas”, una experiencia sonora y visual con la participación de Los Pirañas, La Errática, Felipe Gordon y otros artistas que fusionan electrónica, ritmos tradicionales y visuales inmersivas. Para cerrar la noche, a las 7:00 p.m., en el Parque Metropolitano El Tunal, hará presencia la Orquesta Filarmónica de Bogotá con un concierto especial en colaboración con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que contará con entrada libre al público.

Además, en articulación con el Grupo Energía de Bogotá y Enel Colombia, la ciudad disfrutará de una iluminación 100% LED, eficiente y sostenible, que se extenderá a más de 30 sectores con puntos de alumbrado navideño y más de 1.650 elementos de decoración diurna. Entre la iluminación destacada de la temporada estará el árbol de Navidad más alto, ubicado en el Parque Metropolitano El Tunal; así como shows de láser, pesebres, Papá Noel y su trineo, entre otros.

Para 2025, se destaca la reducción de la carga de energía instalada en más de un 38%, pasando de 750 KW en 2007 a 290 KW, lo que refleja el compromiso con la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. Para consultar los puntos de iluminación en Bogotá, los interesados pueden ingresar al sitio web de la Ruta de la Navidad, al que puede acceder dando clic aquí.

Estos son los 3 grandes espectáculos inmersivos y gratuitos

¡Son para toda la familia! Tal como ocurrió en 2024, la Navidad llega acompañada de espectáculos de talla mundial que reúnen tecnología, artes escénicas, música, mapping y todo el regocijo del espíritu navideño para el goce de propios y visitantes a Bogotá, quienes podrán asistir con entrada libre hasta completar aforo.

“Que sea la Navidad el momento para disfrutar de la oferta cultural y artística de primer nivel que hemos diseñado para todos los bogotanos y los visitantes que pasarán esta época especial del año en Bogotá, nuestra casa. En una apuesta creativa sin precedentes, haremos tres grandes espectáculos escénico-musicales y tecnológicos, así como otras actividades que engalanarán esta celebración que no solo llenará de luz y arte a la ciudad, sino que la posicionará con orgullo como una de las principales capitales del mundo para vivir y gozar la magia de la Navidad”, afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Por ese motivo, aquí le contamos lo que se sabe sobre estos espectáculos:

“Una ciudad imaginada” - Plaza de Bolívar:

Llega una producción de talla mundial de alta tecnología, con efectos especiales de última generación y más de 50 artistas en escena, que llevará a los asistentes por una travesía sensorial para proyectar los sueños del futuro de Bogotá. Este evento se realizará los días 13 y 14, y del 17 al 23 de diciembre, con funciones a las 6:30 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m. de 35 minutos cada una y un aforo de 30.000 personas por función.

“Más allá de las nubes” - Plaza Cultural La Santamaría:

Se trata de un cuento poético interpretado por 80 artistas de diversas expresiones que enternecerá a toda la familia, especialmente a los más pequeños, ya que cuenta la historia de una niña que emprenderá un viaje por los barrios de Bogotá en un gato volador. Este evento se realizará los días 13 y 14, y del 17 al 23 de diciembre, con funciones a las 7:00 p.m. y 9:00 p.m. de 35 minutos cada una y un aforo de 10.000 personas por función.

“Un ritmo, muchas voces” - Parque Metropolitano El Tunal:

Será un espectáculo con efectos especiales, mapping, acrobacias, música en vivo y más de 75 artistas en escena. Un cuento escenificado en uno de los barrios populares de la ciudad a través de un emocionante recorrido musical que muestra cómo se celebran las navidades en las diferentes regiones de Colombia. Este evento se realizará del 17 al 23 de diciembre, con funciones a las 7:00 p.m. y 9:00 p.m. de 35 minutos cada una y un aforo de 6.000 personas por función.

Otras actividades imperdibles de la ‘Navidad es Cultura’

Los capitalinos podrán disfrutar de diversas actividades en diferentes puntos de la capital que impulsan el orgullo de ciudad, la confianza entre ciudadanos y propician la unión. A continuación, le dejamos algunos de ellos para que se programe:

- Ciclovía nocturna: será un espacio dirigido a jóvenes, adultos, familias y biciusuarios en general, con actividades recreativas como el Bici Karaoke y los Ciclopaseos Temáticos Navideños. Se realizará el próximo 11 de diciembre desde las 6:00 p.m.

será un espacio dirigido a jóvenes, adultos, familias y biciusuarios en general, con actividades recreativas como el Bici Karaoke y los Ciclopaseos Temáticos Navideños. Se realizará el próximo 11 de diciembre desde las 6:00 p.m. - Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá: más de 1.500 personas mayores bailarán al ritmo de las canciones en vivo de Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez. Se trata de un evento gratuito para todas las edades, con entrada libre hasta completar aforo de 4.000 personas, que se realizará el 15 de diciembre, desde las 3:00 p.m., en el Movistar Arena.

más de 1.500 personas mayores bailarán al ritmo de las canciones en vivo de Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez. Se trata de un evento gratuito para todas las edades, con entrada libre hasta completar aforo de 4.000 personas, que se realizará el 15 de diciembre, desde las 3:00 p.m., en el Movistar Arena. - Una Novena por Bogotá: se realizará el 16 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Movistar Arena, en donde los asistentes podrán disfrutar de un concierto de la Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Banco de Alimentos.

se realizará el 16 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Movistar Arena, en donde los asistentes podrán disfrutar de un concierto de la Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Banco de Alimentos. - Festival Navideño en Suba: será un espacio con dos tarimas para circulación artística, en el que converge la diversidad local y grandes referentes musicales, como Los Latin Brothers, Sistema Solar, Los 50 de Joselito, Peniche Castro, Orquesta La 33 y Los Hermanos Aicardi, entre otros. Este evento se realizará del 18 al 21 de diciembre en el Parque Central Niza IX de lunes a sábado entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m., y el domingo entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m.; así como estará del 17 al 23 de diciembre en la Plaza Fundacional de Suba en los mismos horarios.

será un espacio con dos tarimas para circulación artística, en el que converge la diversidad local y grandes referentes musicales, como Los Latin Brothers, Sistema Solar, Los 50 de Joselito, Peniche Castro, Orquesta La 33 y Los Hermanos Aicardi, entre otros. Este evento se realizará del 18 al 21 de diciembre en el Parque Central Niza IX de lunes a sábado entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m., y el domingo entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m.; así como estará del 17 al 23 de diciembre en la Plaza Fundacional de Suba en los mismos horarios. - Feria Gastronómica Sabor Bogotá: este evento reunirá a los restaurantes ganadores de la invitación cultural Sabor Bogotá 2025, participantes de los programas Hecho en Bogotá de la Secretaría de Desarrollo Económico, Distritos Creativos y algunos vendedores en formalización del IPES, quienes ofrecerán amasijos y platos tradicionales de Navidad en el Parque Bicentenario, entre el 19 y el 22 de diciembre, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

este evento reunirá a los restaurantes ganadores de la invitación cultural Sabor Bogotá 2025, participantes de los programas Hecho en Bogotá de la Secretaría de Desarrollo Económico, Distritos Creativos y algunos vendedores en formalización del IPES, quienes ofrecerán amasijos y platos tradicionales de Navidad en el Parque Bicentenario, entre el 19 y el 22 de diciembre, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. - Cuadras navideñas: En el marco de la estrategia Barrios Vivos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Alcaldía de Bogotá está invitando a la ciudadanía a vivir el espíritu navideño transformando y decorando sus cuadras con materiales reciclables. Serán 18 cuadras elegidas a donde se llevará música, alegría y espíritu comunitario, entre el 1 y el 15 de diciembre, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

En el marco de la estrategia Barrios Vivos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Alcaldía de Bogotá está invitando a la ciudadanía a vivir el espíritu navideño transformando y decorando sus cuadras con materiales reciclables. Serán 18 cuadras elegidas a donde se llevará música, alegría y espíritu comunitario, entre el 1 y el 15 de diciembre, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. - Novenas mágicas: se trata de un evento tradicional que combina elementos culturales y comunitarios, fomentando la unión y participación de la ciudadanía. Las Noches Mágicas serán un encuentro comunitario que incluirá actividades y cantos tradicionales, música en vivo y presentaciones artísticas en diferentes localidades. En el caso de la localidad de Santa Fe, se realizarán los días 16, 18 y 19 de diciembre, en Suba será el 18, 19, 20 y 21 de diciembre, y en La Candelaria se realizará el 20, 21, 22 y 23 de diciembre.

se trata de un evento tradicional que combina elementos culturales y comunitarios, fomentando la unión y participación de la ciudadanía. Las Noches Mágicas serán un encuentro comunitario que incluirá actividades y cantos tradicionales, música en vivo y presentaciones artísticas en diferentes localidades. En el caso de la localidad de Santa Fe, se realizarán los días 16, 18 y 19 de diciembre, en Suba será el 18, 19, 20 y 21 de diciembre, y en La Candelaria se realizará el 20, 21, 22 y 23 de diciembre. Caravanas Navideñas: del 10 al 18 de diciembre, en articulación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se realizarán 9 rutas en 18 localidades con activaciones itinerantes que combinan pedagogía y entretenimiento para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua, del páramo y de los ecosistemas que abastecen a la ciudad. Aquí puede consultar las rutas.

del 10 al 18 de diciembre, en articulación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se realizarán 9 rutas en 18 localidades con activaciones itinerantes que combinan pedagogía y entretenimiento para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua, del páramo y de los ecosistemas que abastecen a la ciudad. Aquí puede consultar las rutas. Fiesta navideña: “Arrullos del Pacífico”: se vivirá un concierto que honra la memoria musical y oral del Pacífico colombiano, especialmente la tradición de la Fiesta de la Epifanía de San José de Timbiquí. En esta presentación, participarán Absalón y Afropacífico, quienes traerán arrullos, jugas, bundes y currulaos para conectar al público con la riqueza rítmica y espiritual del territorio. Este evento se realizará el 18 de diciembre, desde las 2:00 p.m. en el Muelle de la FUGA, ubicado en la Calle 10 #3-16.

se vivirá un concierto que honra la memoria musical y oral del Pacífico colombiano, especialmente la tradición de la Fiesta de la Epifanía de San José de Timbiquí. En esta presentación, participarán Absalón y Afropacífico, quienes traerán arrullos, jugas, bundes y currulaos para conectar al público con la riqueza rítmica y espiritual del territorio. Este evento se realizará el 18 de diciembre, desde las 2:00 p.m. en el Muelle de la FUGA, ubicado en la Calle 10 #3-16. Planetario nocturno – Navidad Viva: llega una jornada que unirá ciencia, arte y espiritualidad a través de charlas, observaciones con telescopios y proyecciones fulldome, en los que el público podrá descubrir cómo las estrellas y los ciclos del cielo han inspirado las celebraciones y mitologías del solsticio en distintas culturas del mundo. Este evento se realizará el 20 de diciembre a las 4:00 p.m.

llega una jornada que unirá ciencia, arte y espiritualidad a través de charlas, observaciones con telescopios y proyecciones fulldome, en los que el público podrá descubrir cómo las estrellas y los ciclos del cielo han inspirado las celebraciones y mitologías del solsticio en distintas culturas del mundo. Este evento se realizará el 20 de diciembre a las 4:00 p.m. TransMiNavidad: en el marco del convenio distrital ‘En TransMi pasan cosas buenas’, el Sistema se transforma en un gran escenario de encuentro para celebrar las fiestas de fin de año con música, artistas y expresiones culturales en distintas estaciones y portales. La programación incluye: el 7 de diciembre, desde las 2:00 p.m., una jornada del Día de Velitas en TransMiCable – Ciudad Bolívar con comparsas navideñas, colectivos artísticos y actividades culturales; el 17 de diciembre, se vivirá una intervención artística de una reconocida banda bogotana en el Portal 20 de Julio desde las 2:00 p.m; y el 22 de diciembre llega un coro navideño y performance en el Museo Nacional a las 2:00 p.m.

La Alcaldía de Bogotá hace un llamado para celebrar, compartir y reencontrarse en la Navidad

Durante diciembre, el Distrito adelantará acciones de cultura ciudadana para prevenir situaciones que pueden poner en riesgo la vida, como los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol, las lesiones y afectaciones a personas y animales por el uso de pólvora, y las riñas que dañan el espíritu de estas fiestas.

El llamado en esta Navidad desde la Alcaldía de Bogotá es a encontrarnos con la paz, con la vida y con la empatía; pues una mala decisión puede costar demasiado, por lo que invita a celebrar con responsabilidad, respeto y con el compromiso de que Bogotá se cuida entre todos y todas.

De esta manera, con ‘Navidad es Cultura 2025’, la administración distrital invita a la ciudadanía a imaginar la Bogotá que sueña, a construir el futuro que merece y a expresarlo a través del arte, la creatividad y la unión. Tenga en cuenta que todos los eventos son gratuitos, de entrada libre hasta completar aforo y la programación completa se puede consultar haciendo clic aquí.