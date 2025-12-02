¿Cuál es el horario de la ciclovía nocturna en Bogotá? Alcaldía confirmó fecha y zonas
Como es de costumbre para los bogotanos, la Alcaldía de Bogotá anunció la ciclovía navideña de este 2025.
La época navideña en Bogotá ya empezó y viene acompañada de eventos culturales que han estado junto a los ciudadanos de la capital colombiana por mucho tiempo. Es el caso de la ciclovía nocturna, o en para esta ocasión, Ciclovía Navideña.
Así lo ha confirmado la Alcaldía de Bogotá a través de sus canales oficiales, quienes han estipulado que el próximo jueves 11 de diciembre, de 6:00 de la tarde a 12:00 de la madrugada, se llevará a cabo esta edición de ciclovía nocturna.
¿Cuáles serán los cierres viales para la Ciclovía Nocturna en Bogotá?
El tramo habilitado para este 2025 tendrá un total de 95,15 kilómetros distribuidos en distintas zonas de la ciudad que, como en ediciones pasadas, miles de ciudadanos salieron a rodar y a disfrutar de los corredores habilitados. Vea aquí el listado:
- Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170
- Calle 116 entre avenida Boyacá y carrera 7
- Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127
- Carrera 9 entre calle 116 y calle 170
- Calle 147 entre carrera 9 y carrera 19
- Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá
- Carrera 7 entre Calle 116 y calle 22 sur
- Carrera 15 entre calle 127 y calle 72
- Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15
- Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96 I
- Calle 17 sur entre carrera 6 y Autopista Sur
- Diagonal 16 sur entre Autopista Sur y carrera 50
- Carrera 50 entre calle 6 y Autopista Sur
- Calle 44 entre carrera 60 y carrera 50
- Calle 39A sur entre carrera 50 y carrera 51
- Carrera 51 entre calle 39 A sur y calle 42 sur
- Calle 42 sur entre carrera 51 y carrera 68
- Calle 39 F sur entre carrera 68 y carrera 68 A
- Carrera 68 A entre calle 39 F sur y calle 39 sur
- Calle 39 sur entre carrera 68 A y carrera 68 L
- Carrera 68 L entre calle 39 sur y avenida Boyacá
Recomendaciones para asistir a la Ciclovía Nocturna en Bogotá
La Alcaldía de Bogotá, recientemente, publicó un listado de algunas recomendaciones para todos los asistentes de la ciclovía.
- Verifique su bicicleta o patines: Realice una revisión previa para garantizar que los frenos, luces y llantas estén en perfecto estado.
- Use ropa reflectiva: Use ropa con elementos reflectivos y luces que aseguren su visibilidad durante el recorrido.
- Mantenga una velocidad moderada: Respete el espacio de otros usuarios para evitar accidentes y disfrutar de la experiencia.
- Supervise a menores y mascotas: Si lleva niños o animales, asegúrese de cuidarlos en todo momento.
- Hidrátese adecuadamente: Lleve suficiente agua o bebidas para mantenerse fresco y con energía.
- Siga las normas y señales: Acate las indicaciones de los guardianes de la Ciclovía y los funcionarios de seguridad.
- No usar scooters: Este evento está diseñado para promover la recreación y el deporte, por lo que no están permitidos vehículos eléctricos o a combustión.
