¿Qué alimentos típicos de diciembre suben más de precio y por qué? Según el DANE

Las tradiciones decembrinas, profundamente arraigadas a la gastronomía, ejercen una presión económica considerable sobre el presupuesto de los hogares.

Determinar la magnitud de este impacto requiere analizar la variación de las cotizaciones mayoristas, una tarea que realiza el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A lo largo de 2024, diversos productos clave para las mesas festivas registraron incrementos significativos. La raíz del problema es una combinación de alta demanda específica de fin de año y desafíos persistentes en la cadena de suministro.

Productos con mayor escalada (diciembre 2024)

Panela Redonda: este ingrediente esencial para postres tradicionales como la natilla y la cuajada con melao, registró la mayor alza anual, alcanzando un 42,55%. Su precio por kilogramo pasó de $3.683 en enero a proyectarse en $5.250 para diciembre, según datos del SIPSA.

Lomo Fino de Res: un corte de alta demanda, el lomo fino, exhibió un incremento del 41,73% en el mismo periodo. En diciembre, el kilo llegó a cotizarse en $60.000, superando significativamente el valor de $43.400 reportado en enero y noviembre.

Pollo Entero: el precio de este alimento creció 38,61% entre el inicio y el final del año. Se estimó que su costo en diciembre alcanzaría los $17.500 por kilo, un 41% más alto que su valor de noviembre, que era de $12.375 aproximadamente.

Papa Criolla: consumido en gran medida durante las festividades, este tubérculo incrementó su precio en 33,83% entre el inicio y el final del año.

El incremento de precios se explica por factores multifacéticos que afectaron tanto la oferta como la demanda en el último mes de 2024.

Demanda Impulsa los Lácteos: productos como el queso costeño, fundamental para la elaboración de buñuelos, subieron por segundo mes consecutivo. Esto se debió a la alta demanda estacional sumada a una reducción en el procesamiento de leche en varias zonas productoras, incluyendo Córdoba, Guaviare y Casanare.

Retos en la cadena cárnica: el alza en la pechuga de pollo, así como en cortes de res (lomo fino, muchacho) y de cerdo (lomo sin hueso, costilla), se atribuyó a la mayor demanda habitual de fin de año. En el caso del pollo, además de la demanda, un gerente del sector señaló la existencia de un problema de suministro que impidió aumentar las ventas a pesar del interés.

Problemas agrícolas y logísticos: el aumento de la panela redonda morena y de la arveja verde en vaina estuvo relacionado con menores volúmenes de producción o dificultad en la recolección en regiones clave debido a condiciones de cosecha, lo que generó un ingreso de producto a mayor valor.

Si bien el abastecimiento general de alimentos en los mercados mayoristas aumentó en 2024 en comparación con 2023, la concentración de la demanda en diciembre, implica que las familias deben ajustar sus estrategias de compra para navegar la inflación en los alimentos más representativos de las celebraciones de fin de año.

