Cuándo es la Luna Llena en diciembre 2025 y por qué se le conoce como la “Luna Fría”

Con la llegada de diciembre y las festividades de Navidad, el cielo nocturno prepara su último gran espectáculo del año. Mientras los colombianos decoran sus hogares y planean las novenas, el firmamento nos ofrecerá el cierre astronómico del 2025 con la aparición de la última luna llena de la temporada.

Se trata de la “Luna Fría”, un fenómeno que no solo marca el final del ciclo lunar anual, sino que tiene un significado cultural profundo relacionado con el cambio de estación en el hemisferio norte y la posterior llegada del invierno.

Para los amantes de la astronomía y la fotografía, esta es la oportunidad final para observar el satélite en su máximo esplendor antes de dar la bienvenida al 2026.

A continuación, le contamos cuándo podrá verla en Colombia y el origen de su curioso nombre.

Lea también: Cinco museos para visitar en Medellín y conocer su riqueza histórica

¿Cuándo puede ver la Luna Llena en diciembre 2025?

Según los cálculos astronómicos oficiales, la última luna llena del año alcanzará su fase de plenitud el próximo jueves 4 de diciembre de 2025.

Aunque el momento exacto de iluminación máxima será durante la tarde en Colombia, el espectáculo visual será evidente desde el momento en que la luna aparezca por el horizonte oriental al caer la tarde, y brillará con intensidad durante toda la noche hasta el amanecer del viernes 5 de diciembre.

Fecha clave: La noche del 4 de diciembre y madrugada del 5 de diciembre.

y madrugada del 5 de diciembre. Visibilidad: Se podrá observar a simple vista desde cualquier punto de Colombia, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

¿Por qué se le llama la Luna Fría?

A diferencia de otros fenómenos astronómicos cuyos nombres provienen de la ciencia moderna, el término “Luna Fría” tiene sus raíces en las tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica, específicamente de las tribus Mohawk.

Este nombre hace referencia a las condiciones climáticas de la época:

El clima: Diciembre marca el momento en que las temperaturas bajan drásticamente en el hemisferio norte, anunciando la llegada del invierno puro.

Diciembre marca el momento en que las temperaturas bajan drásticamente en el hemisferio norte, anunciando la llegada del invierno puro. Las noches largas: También es conocida como la “Luna de la Noche Larga”, debido a su proximidad con el solsticio de invierno, el cual es el 21 de diciembre, la noche más larga del año en el norte del planeta.

Aunque en Colombia no tenemos estaciones marcadas por nieve o frío extremo en todo el territorio, el nombre se ha estandarizado internacionalmente en el calendario astronómico.

¿Cómo puede disfrutar de la Luna Fría?

Para disfrutar de la “Luna Fría” en todo su esplendor, no es necesario contar con equipos profesionales, pero con estas recomendaciones podrá mejorar su experiencia:

Busque lugares oscuros: Aléjese de la contaminación lumínica de las grandes ciudades si desea ver más detalles o tomar fotografías.

Aléjese de la contaminación lumínica de las grandes ciudades si desea ver más detalles o tomar fotografías. Mire hacia el oriente: La luna saldrá por el este justo cuando el sol se oculte por el oeste.

La luna saldrá por el este justo cuando el sol se oculte por el oeste. Use binoculares: Aunque se ve perfectamente a simple vista, unos binoculares le permitirán apreciar los cráteres y mares lunares con mayor definición.

Aunque se ve perfectamente a simple vista, unos binoculares le permitirán apreciar los cráteres y mares lunares con mayor definición. Abríguese bien: Haciendo honor a su nombre, las madrugadas de diciembre en ciudades como Bogotá o Tunja suelen ser de bajas temperaturas.

Cabe recordar que este evento cierra el calendario lunar de 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: