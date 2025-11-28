Cinco museos para visitar en Medellín y conocer su riqueza histórica

Museo de Antioquia y Plaza de Botero, Medellín. Foto: Getty Images / Yuki Mao

La capital antioqueña es alberga 27 museos oficiales, un número significativo que ofrece a ciudadanos y visitantes una diversidad temática que abarca desde la naturaleza hasta la memoria social.

Estos cinco espacios destacan por su atractivo turístico y su impacto en la narrativa histórica y cultural de la región.

Estas instituciones marcan la pauta en la escena artística de la ciudad, como la reflexión de la historia de la ciudad y su mirada científica:

Museo de Antioquia: esta institución es la pionera de su tipo en el departamento, posee la colección más grande de la ciudad, con más de 5.000 piezas que incluyen obras de figuras como Pablo Picasso, Débora Arango y, fundamentalmente, Fernando Botero. Está situado en el corazón de Candelaria (Carrera 52 No. 52 – 43), cerca de la estación de Metro Parque Berrío. Opera de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 5:40 p.m. Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM): un espacio urbano y actual, dedicado a la producción artística y cultural contemporánea sin restricciones temáticas. El museo complementa su oferta con el Cine MAMM y servicios de tienda y estudio. Localizado en Ciudad del Río (Carrera 44 N° 19A-100), accesible desde la estación Industriales de Metro o Metroplús. Abre de martes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Museo Cementerio San Pedro: este sitio, que opera como camposanto y museo, fue el primer cementerio privado de Medellín, fue reconocido como museo de sitio en 1998 y declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional en 1999. Alberga mausoleos de figuras históricas influyentes, incluidos varios expresidentes de Colombia. El cementerio ofrece la posibilidad de visitas guiadas, incluyendo recorridos nocturnos temáticos con inscripción previa. Museo Casa de la Memoria: este museo se dedica a honrar a las víctimas del conflicto armado y a preservar las memorias del suceso. Parque Explora y Planetario: centro interactivo más importante de la ciudad, está dedicado a la apropiación y divulgación de la ciencia y la tecnología. Cuenta con 300 atracciones distribuidas en ocho espacios, destacando el acuario de agua dulce más grande de América Latina, el planetario complementa la experiencia con exhibiciones de astronomía y proyecciones inmersivas.

Estos centros culturales se integran en la infraestructura de Medellín, haciendo uso del sistema Metro una opción de transporte eficiente

La ciudad, a través de iniciativas como la Estrategia de Formación de Públicos Dinámicos impulsada por la Secretaría de Cultura Ciudadana, busca asegurar que la visita a estos museos sea una experiencia educativa y accesible para profundizar en el tejido histórico, artístico y científico de Medellín.

