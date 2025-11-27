¿Cuál es y cómo funciona la visa K-1 en Estados Unidos? Así se aplica para patrocinar al prometido

Estados Unidos cuenta con una variedad de tipos de visa para aquellos que deseen ingresar al país norteamericano, ya sea por motivos turísticos, estudiantiles o profesionales.

La visa K-1 se aplica cuando un ciudadano estadounidense se encuentra prometido conyugalmente con un ciudadano extranjero, por lo que este documento le da la autorización al extranjero a viajar a los Estados Unidos y allí, casarse con su patrocinador ciudadano de EE. UU. en los próximos 90 días desde su llegada.

Además de ello, después de que el matrimonio se oficialice, el ciudadano extranjero podrá solicitar un ajuste de estatus por matrimonio y solicitar la tarjeta de residente permanente (Green Card).

En caso de que el matrimonio no ocurra en el plazo establecido (90 días), la visa K-1 caducará al día siguiente, por lo que tanto el extranjero como sus hijos (si los tiene), deberán salir del país inmediatamente o estarían incumpliendo las leyes de inmigración de las autoridades norteamericanas.

¿Cómo solicitar la visa K-1?

Para poder realizar el trámite, ambos prometidos deberán realizar una serie de solicitudes en el siguiente orden.

Presente el Formulario I-129F al al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) y ser aprobado por la misma entidad. El Centro Nacional de Visa (NVC) le otorgará un número de caso y enviará la petición a la Embajada o Consulado estadounidense de donde su prometido reside. El cónyuge extranjero deberá llevar los siguientes documentos y formularios a la entrevista de visa:

Formulario DS-160

Pasaporte valido por al menos seis meses.

Certificado de divorcio o defunción en caso de haber estado casado anteriormente.

Certificados de conducta.

Examen médico.

Evidencia de patrocinio económico (Formulario I-134).

Dos fotografías 2x2.

Evidencia de relación con su prometido ciudadano de Estados Unidos.

Pago de tarifas.

Para mayor información, diríjase a la página de la Embajada de Estados Unidos AQUÍ

¿Qué pasa si el prometido extranjero tiene hijos?

Si desea que sus hijos también reciben la visa, el prometido estadounidense deberá aprobar la entrada en el Formulario I-129F realizado en el primer paso.

Los hijos, quienes deben ser menores de 18 años y solteros, también tendrán que completar el Formulario DS-160 y cumplir los requisitos de la entrevista al igual que su padre/madre.

De esta manera, los hijos podrán solicitar las visas K-2 que, después del casamiento, deberán presentar el ajuste de estatus.

Después de un año de la solicitud del prometido a la visa K-1, los hijos no serán elegibles para recibir las visas K-2.

Permiso de residencia ‘Green Card’

Si los comprometidos cumplieron con la ceremonia matrimonial dentro de los 90 días desde la entrada a Estados Unidos, el cónyuge extranjero podrá solicitar un ajuste de estatus, es decir, un proceso legal dentro de Estados Unidos para obtener la tarjeta verde o residencia permanente. Si desea conocer sus clausulas podrá hacerlo haciendo clic AQUÍ.

