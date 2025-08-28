¿Visas para colombianos y otros países que quieran ir al Mundial 2026? Esto respondió la Casa Blanca

Esta semana, en diálogo con W Radio Colombia, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de la FIFA 2026.

Andrew Giuliani anunció que Estados Unidos prepara una guía multilingüe para orientar a los aficionados de todo el mundo en el proceso de solicitud de visas.

Giuliani destacó avances concretos en países de América del Sur como Brasil y Argentina, donde los tiempos de espera para obtener una visa superaban los 300 días en la administración anterior y ahora se redujeron a menos de un mes.

“Es uno de los temas que hemos discutido hoy con ETH en los comités anfitriones. Lo que queremos hacer es establecer una guía, básicamente un punto de referencia, para todos estos países, donde puedan, en su idioma nativo, tener una guía sobre cómo realmente pueden solicitar sus visas.

Una de las cosas que destaqué fue parte del progreso que hemos visto. Solo voy a mencionar a Brasil y Argentina ahora, por cuestión de tiempo. Brasil y Argentina tenían tiempos de espera de más de 300 días bajo la administración anterior. Esos tiempos de espera ahora son de menos de un mes gracias al trabajo del Departamento de Estado bajo el presidente Donald J. Trump, y le doy mucho crédito a nuestro grupo de trabajo por eso”, respondió Giuliani a W Radio.

Le puede interesar: Elecciones presidenciales 2026 se cruzan con Mundial de Fútbol: fechas claves votaciones en Colombia

“Vamos a seguir mirando dónde se dará la mayor demanda de visas durante el Mundial. No vamos a sacrificar nuestra seguridad nacional por esto, pero sí vamos a asegurarnos de que los recursos estén disponibles, de manera que personas de todo el mundo que quieran venir a disfrutar del Mundial tengan la oportunidad”, agregó Giuliani en entrevista con W Radio.

La Casa Blanca enfatizó que el objetivo es que los fanáticos cuenten con información clara y accesible en su propio idioma, mientras se garantiza que la entrada de visitantes al país cumpla con los estándares de seguridad nacional.

Escuche W Radio en vivo aquí: