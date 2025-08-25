Ancelotti no convocó a Neymar, Vinícius y Rodrygo para encuentros de Brasil ante Chile y Bolivia

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, durante el anuncio del Equipo de Brasil para los encuentros ante Bolivia y Chile, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, llamó este lunes a varios jugadores primerizos y dejó fuera a Neymar, Vinícius Jr y Rodrygo de la lista de 23 convocados para los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias del Mundial de 2026, contra Chile y Bolivia en septiembre próximo.

“La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal”, afirmó el entrenador italiano al explicar las grandes novedades en su lista de convocados, de la que se quedaron fuera nueve de los futbolistas que estuvieron en la última convocatoria.

Ancelotti explicó que Vinícius y Rodrygo fueron excluidos porque ya los conoce muy bien, y Neymar, por la nueva lesión que sufrió.

Como Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial del próximo año, el técnico italiano prefirió llamar para los dos próximos partidos a jugadores que nunca habían sido convocados o que tuvieron pocas oportunidades, para observarlos y probarlos de cara al equipo que montará para la competición en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras las observaciones que haga en septiembre, Ancelotti ya podrá comenzar a montar el equipo que disputará el Mundial en las cuatro ventanas que tendrá para amistosos antes de la competición, la primera de las cuales en octubre de este mismo año y en la que Brasil se medirá a Japón y Corea del Sur.

Por ese motivo, la lista de convocados anunciada este lunes incluye a varios futbolistas que nunca habían sido llamados para la selección, como Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Campeonato Brasileño.

Entre las sorpresas, destaca el regreso del centrocampista Lucas Paquetá, que no era convocado desde que comenzaron sus investigaciones por supuesta complicidad con una red que promovía fraudes en apuestas deportivas.

En sus dos últimos compromisos por las eliminatorias, la Canarinha recibirá a Chile el jueves 4 de septiembre en el Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto.

Brasil es el tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que secunda al líder, Argentina, y tiene mejor saldo de goles.

Esta es la convocatoria de Brasil para los duelos ante Chile y Bolivia por las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

