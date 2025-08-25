Egan Bernal y Santiago Buitrago siguen en el top 10 en la Vuelta a España tras la etapa 3

Egan Bernal en la Vuelta a España 2025. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Culminó la tercera etapa de la Vuelta a España que constó de 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres. El francés, David Gaudu, del Groupama fue campeón de la fracción del día. Lo acompañaron en el podio Mads Pedersen y Jonas Vingegaard.

¿Cuáles fueron los mejores colombianos en la etapa 3 de la Vuelta a España?

Santiago Buitrago cruzó la meta en la séptima posición, mientras que Egan Bernal lo hizo en el octavo lugar.

Una de las particularidades con las que inició la fracción fue el robo de varias bicicletas del Team Visma, equipo al cual pertenece el líder de la carrera, Jonas Vingegaard.

🇪🇸 #LaVuelta25



Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

La primera fuga del día no se hizo esperar con el Lidl-Trek liderándolo. Cuatro pedalistas estuvieron al frente: Alessandro Verre, Luca Van Boven, Sean Quinn y Patrick Gamper.

Estos ciclistas lograron tener la ventaja un par de minutos, pero en el puerto de montaña Issiglio se disipó la distancia.

Sobre el final de la carrera que era el primero en alto, con un puerto de montaña de cuarta categoría, los corredores lograron posicionarse e intentaron sacarse ventaja sobre las últimas curvas, dejando de esa manera a Santiago Buitrago como el mejor colombiano de la fracción en la séptima posición.

¿Cómo van los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España?

4. Egan Bernal (Ineos): +14″

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius): +16″

22. Harold Tejada (XDS Astana): +16″

54. Sergio Higuita (XDS Astana): 1:24″

70. Brandon Rivera (Ineos): 2:31″

130. Esteban Chaves ( EF Education): 11:39″

132. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL): 12:00

La etapa 4 tendrá 206, 7 kilómetros con salida entre Susa (Italia) y a Voiron (Francia). Será la fracción más larga de toda la competencia, habrá dos puertos de tercera categoría y uno de segunda.