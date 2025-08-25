El colombiano Galán cayó ante el belga Collignon en primera ronda y se despidió del US Open 2025

Daniel Galán en acción contra Jannik Sinner en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati, el 9 de agosto de 2025 en Mason, Ohio. (Foto de Frey/TPN/Getty Images) / Frey/TPN

El colombiano Daniel Galán, 131° del ranking ATP, se despidió este lunes del US Open 2025 en la primera ronda tras caer derrotado ante el belga Raphael Collignon.

El belga, 107° del ranking ATP, se deshizo de Galán por un 4-6, 4-6, 4-6 en 2 horas y 19 minutos de partido.

Collignon dominó el marcador de inicio a fin. En el primer set tomó ventaja de 5-2 con dos quiebres, de los que el colombiano solo pudo recuperar uno, el único que sumó en todo el partido.

El europeo se apuntó el segundo y el tercer set con un solo ‘break’ en cada una de esas mangas.

Galán accedió al cuadro principal de Nueva York procedente de del cuadro clasificatorio como ‘perdedor afortunado’ tras la renuncia del serbio Laslo Djere.

El colombiano venció al holandés Guy Den Ouden y al estadounidense Patrick Maloney, pero perdió con el japonés Shintaro Mochizuki en el partido decisivo.

Le puede interesar: Egan Bernal y Santiago Buitrago siguen en el top 10 en la Vuelta a España tras la etapa 3

Esta fue la tercera participación del colombiano en el US Open, donde en 2022, año de su debut, llegó hasta la tercera ronda.

El US Open, último ‘Grand Slam’ del año, comenzó este domingo 24 de agosto y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Escuche W Radio en vivo: