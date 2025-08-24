Jonas Vingegaard ganó la segunda etapa y Egan Bernal fue el mejor colombiano
Egan Bernal fue protagonista de la segunda etapa de la Vuelta a España, que se corrió entre Alba y Limone Piemonte, sobre 159,5 km. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) logró la victoria para convertirse en el nuevo líder de la carrera.
Vingegaard, el gran favorito para ganar la prueba, se sobrepuso a una caída a 20 kilómetros de la meta para superar en el embalaje a Giulio Ciccone, segundo; a David Gaudu, tercero, y a Egan, que fue cuarto y ahora es el mejor colombiano en la general, a 10 segundos del neerlandés.
También tuvo una destacada etapa Santiago Buitrago, quien entró en un grupo a dos segundos de Vingegaard y se metió al Top 10 de la general: es séptimo a 12 segundos.
¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?
4. Egan Bernal (Ineos) a 10 seg.
7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) a 12 seg.
24. Harold Tejada (XDS Astana) a 12 seg.
49. Esteban Chaves (EF Education) a 59 seg.
61. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) a 1:20
68. Sergio Higuita (XDS Astana) a 1:20
81. Brandon Rivera (Ineos) a 1:46
Este lunes 25 de agosto se correrá la tercera fracción, entre San Maurizio Canavese y Ceres, una etapa de media montaña, con dos puertos, uno de ellos de cuarta categoría en la meta.