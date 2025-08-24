Jonas Vingegaard ganó la segunda etapa y Egan Bernal fue el mejor colombiano

Thomas Pidcock de Great Britain and Team Q36.5 Pro Cycling, Matteo Jorgenson de Team Visma | Lease a Bike, Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the La Vuelta. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Vingegaard, el gran favorito para ganar la prueba, se sobrepuso a una caída a 20 kilómetros de la meta para superar en el embalaje a Giulio Ciccone, segundo; a David Gaudu, tercero, y a Egan, que fue cuarto y ahora es el mejor colombiano en la general, a 10 segundos del neerlandés.

También tuvo una destacada etapa Santiago Buitrago, quien entró en un grupo a dos segundos de Vingegaard y se metió al Top 10 de la general: es séptimo a 12 segundos.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?

4. Egan Bernal (Ineos) a 10 seg.

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) a 12 seg.

24. Harold Tejada (XDS Astana) a 12 seg.

49. Esteban Chaves (EF Education) a 59 seg.

61. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) a 1:20

68. Sergio Higuita (XDS Astana) a 1:20

81. Brandon Rivera (Ineos) a 1:46

Este lunes 25 de agosto se correrá la tercera fracción, entre San Maurizio Canavese y Ceres, una etapa de media montaña, con dos puertos, uno de ellos de cuarta categoría en la meta.