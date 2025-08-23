Jasper Philipsen, primer líder de la Vuelta a España; Santiago Buitrago fue el mejor colombiano

Jasper Philipsen ganador de la etapa 1 de la Vuelta España / Getty Images / MARCO BERTORELLO

La Vuelta a España dio inicio y con ello el ciclista del Alpecin, Jasper Philipsen, se quedó con la etapa 1 que constó de 186 kilómetros con salida en Torino y llegada en Novara.

Una etapa que terminaba en terreno llano no representaría mayor problema para los ciclistas de esta edición 80 de la Vuelta a España, considerando que hay 10 llegadas que terminarán en alto, así que es solo el comienzo de una dura competencia.

En medio de la carrera se dio una fuga en donde Hugo De La Calle fue el único que sobrevivió y fue alcanzado a falta de 35 kilómetros, lo que propinó una llegada masiva, sin contar los vientos y las altas temperaturas del territorio europeo.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?

30. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius): +10″

62. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) m.t.

65. Esteban Chaves ( EF Education):m.t.

119. Sergio Higuita (XDS Astana): m.t.

131. Brandon Rivera (Ineos): m.t.

134. Egan Bernal (Ineos): m.t.

149. Harold Tejada (XDS Astana): m.t.

La etapa 2 de la Vuelta a España tendrá emoción, ya que será la primera llegada en alto, un puerto de segunda categoría y serán 159 kilómetros con salida en Alba y llegada en Limone Piemonte