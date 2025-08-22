Estos son los ciclistas colombianos que correrán la Vuelta a España 2025: perfiles y más

Egan Bernal ciclista colombiano de INEOS Grenadiers . Foto: Dario Belingheri/ Getty Images / Dario Belingheri

La edición 80 de la Vuelta a España comenzará este sábado, 23 de agosto, en Turín-Italia.

Serán siete los ciclistas colombianos que estarán corriendo la última “grande” del calendario.

Constará de 21 etapas con 3.153 kilómetros, 300 que serán en ascenso y finalizará el próximo 14 de septiembre.

Esta edición no contará con Primoz Roglic, ni con Tadej Pocagar.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers):

El ciclista de 28 años será el líder de su equipo, ya tiene experiencia ganando grandes carreras, el Tour de Francia en 2019 y el Giro en 2021.

Ha participado en seis competencias en este año, ocupando el top 10 en la más reciente, la Vuelta a Burgos, siendo sexto.

Egan Bernal. Foto: Getty Images. / Antonio Baixauli Ampliar

Brandon Rivera (Ineos Grenadiers):

El zipaquireño de 29 años completará su tercera participación en la Vuelta, será el escudero de Egan Bernal y su más reciente carrera fue la Vuelta a Burgos, donde culminó en la casilla 26 en la clasificación general.

Brandon Rivera. Foto: Getty Images. / Szymon Gruchalski Ampliar

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious):

El bogotano de 25 años suma su cuarta participación en la Vuelta, el escalador consiguió su mejor triunfo del año ganando la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

Santiago Buitrago durante una carrera en abril de 2025. FOTO: Pim Waslander -Getty Images / Soccrates Images Ampliar

Harold Tejada (XDS Astana):

El antioqueño de 28 años también suma su cuarta aparición en la Vuelta. Ha conseguido ser top 10 dos veces en 2025, ocupando la posición 8 en la París Niza y la 9 en el UAE Tour.

Harold Tejada. Foto: Tim de Waele/Getty Images. / Tim de Waele Ampliar

Sergio Higuita (XDS Astana):

También antioqueño y de 27 años correrá por cuarta vez la Vuelta a España. Consiguió su mejor resultado del año llegando en la posición 14 del Tour de Francia.

Sergio Higuita / Getty Images / Sara Cavallini Ampliar

Esteban Chaves (EF - Education Post)

El bogotano de 35 años es uno de los más experimentados, es su octava Vuelta a España y en la presente temporada consiguió llegar en la octava posición en la Vuelta a Austria.

Esteban Chaves de Colombia y delTeam EF Education-EasyPost. (Photo by David Ramos/Getty Images) / David Ramos Ampliar

Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL)

El boyacense de 20 años tendrá su primera participación en una grande, debutará en la Vuelta a España.

El mejor resultado de la temporada lo consiguió en el podio del Tour de Turquía

Juan Guillermo Martínez. Foto: Juan Guillermo Martínez instagram. Ampliar

¿Quiénes son los favoritos para la Vuelta España 2025?

Varios nombres relucen para llevarse la Vuelta a España. João Almeida y Juan Ayuso del UAE, Jonas Vingegaard del Visma que es doble campeón del Tour de Francia, Egan Bernal del Ineos.