“Resistir es vivir”: Luz Marina Ramírez, precursora del ciclismo femenino en Colombia

Luz Marina Ramírez, una de las mujeres más importantes en el ámbito deportivo de la historia en Colombia, pasó por los micrófonos de Mujeres W para compartir diversas anécdotas y aprendizajes en su experiencia siendo una de las pioneras del ciclismo femenino en el país.

Según recordó la deportista, desde pequeña le interesó el ciclismo y practicaba con la bicicleta de su padre en el patio de su casa. Fue ya con 15 años que empezó a competir profesionalmente con la ayuda de su madre, quien, con ahorros, le compró su primera bicicleta propia.

“Mi madre era mi cómplice, porque siempre se sentía orgullosa. Ella sí sentía el orgullo de saber que tenía una hija deportista y que lo podía hacer. Ella nunca me puso talanquera. (…) Siempre me acompañaba a las carreras. Yo llegaba terminaba vueltas a Colombia y ella siempre estaba ahí presta con un ramo de flores”, recordó la ciclista.

Desde los años 70 estuvo compitiendo tanto en eventos femeninos como en mixtos, en los cuales considera que pudo mejorar sus habilidades. Fue en el año 1985 que participó en la que se considera la primera Vuelta a Colombia de mujeres. “Eso fue una gran proeza para mí, sembrar la semilla del ciclismo femenino”, mencionó.

Participar en tales competencias no era algo sencillo, Ramírez explicó que una de las mayores dificultades era el estigma. “Porque entonces si tú montabas en bicicleta, eras el ‘marimacho’ de la cuadra o del barrio, entonces esto se veía mal. Nosotras debíamos de romper ese esquema y mostrarnos que somos capaces”, puntualizó.

Aún, hoy en día, considera que hay prejuicios contra los que las mujeres deben luchar. “La mujer está muy limitada y a mí me parece que debemos siempre ser osadas, mirar y explorar campos. Es que no solamente nacimos para servir, para hacer la comida y para lavar la ropa, no. Creo que hay mucho campo por explorar”, dijo.

“Resistir es vivir”, aseguró Ramírez destacando haber alzanzado sus logros a pesar de las dificultades.

Un camino por el desarrollo audiovisual

Si bien Ramírez asegura que el ciclismo es su pasión, el cine también se ha consolidado como un aspecto importante en su vida y en el que se ha enfocado en años recientes.

Este interés inició con una pequeña cámara Olympus que su tío le regaló de joven y con la que empezó a registrar su vida a través de distintas etapas. En su adolescencia acostumbró a tomarse fotos y con el pasar de los años encontró un mayor gusto por registrar diversos sucesos en formato audiovisual.

“Cuando llego a Ciudad Bolívar a tener mi casa, entonces me da la motivación de estar registrando todo el desarrollo urbano y humano. Todo lo tengo registrado, tengo por lo menos unas 400 horas de continuo registro”, comentó.

Por cuestiones de financiamiento tuvo que abandonar el ciclismo, pero con el tiempo encontró un camino en el desarrollo de proyectos audiovisuales. A la fecha ha trabajado en diversos proyectos, entre los que se encuentra un documental centrado en las pioneras del ciclismo femenino en el país.

Actualmente está trabajando en otro enfocado en rescatar las experiencias de algunos de los ciclistas más reconocidos en la historia del país. Sobre la experiencia de entrevistar a tales personajes dijo: “Se ponen felices y contentos porque es que ellos fueron glorias y hoy en día nadie los recuerda. Entonces ese documental está en camino”.

Con la llegada de nuevas tecnologías, Ramírez está haciéndose un camino en los medios digitales para mostrar sus trabajos. Actualmente algunos de sus videos están subidos a YouTube y tiene su propia cuenta en Instagram como @luz.m.f2 en la que comparte resultados de sus labores como gestora cultural.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Resistir es vivir”: Luz Marina Ramírez, precursora del ciclismo femenino en Colombia 06:53 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: