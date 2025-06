“La comida es una experiencia”: Ada Duque, ingeniera de alimentos

Detrás de los platos de comida más famosos de los restaurantes de cadena, hay equipos de profesionales encargados de crearlos desde cero. Una de esas profesionales es la ingeniera de alimentos Ada Duque, quien compartió ante los micrófonos de Mujeres W todos sus conocimientos al respecto.

Según explicó la profesional, hay diversas ramas por las que puede especializarse un ingeniero de alimentos y, en su caso, escogió seguir el camino de la innovación en culinaria. Tras salir de la universidad, fue a Estados Unidos donde consiguió un trabajo como parte del equipo de Burger King.

“Siempre estaba yo al lado de los chefs trabajando mano a mano, mirando cuál era esa necesidad del mercado y cuáles eran las cosas que teníamos que lanzar que cumplieran ciertas características cuando uno diseña un producto”, recuerda Duque.

Fue en esa labor que se ingenió recetas pensadas para niños que pudieran ser tanto llamativas como saludables y terminaron convirtiéndose en un éxito. “Es manzana, pero la cortábamos en tajadas. Entonces la cortábamos de manera de que pareciera como una papita frita. Entonces, los niños juraban que era como papitas, pero estaban comiendo una manzana fresca”, explicó.

Este tipo de proyectos presentan varios retos pues no solo hay que idear un producto nuevo y estructurar cambios en el proceso, también pensar en los gustos de los clientes. “Tú te lo comes y si no te gusta, no te lo vas a comer nunca más. Entonces, ahí es donde está el reto. Tratar de hacer algo saludable, pero que también sepa rico”, aclaró.

Sin embargo, más allá de todo lo técnico, la ingeniera aseguró que su motivo para esforzarse es poder llevarle alegría a quienes comen lo que ella se inventa. “A mí me gusta hacer felices a las personas y, si por medio de mi comida yo hago feliz a alguien y le arreglo el día, sin que esa persona tenga idea quién estuvo detrás, con eso ya la logré”, compartió.

Hoy en día lleva ya 2 años como directora de Latinoamérica para Subway y en ese tiempo ha aprendido muchas cosas. Su experiencia le ha llevado a comprender que “la comida es una experiencia”.

“He aprendido que nos encanta comer. Yo sé que hay quienes no comen de todo, pero hay comida para todos. Y podemos satisfacer a todas las personas de una manera diferente”, afirmó la profesional.

Escuche la entrevista completa aquí:

