“Es un triunfo que vale la pena notar”: Paloma Valencia tras empate en discusión de la pensional

La senadora Paloma Valencia pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló sobre la recusación al magistrado, Héctor Carvajal, quien conceptuó acerca de la reforma pensional que quedó en empate este lunes 24 de noviembre.

Es decir que un conjuez tendrá en sus manos el futuro de destrabar con su voto si el proyecto bandera del presidente Gustavo Petro se salva o no en la Corte Constitucional.

Respecto a esto, la senadora dijo que “es evidente que el doctor Carvajal tuvo que hacerse a un lado porque él ya había conceptuado a favor del trámite de la pensional y de hecho había proyectado respuestas a mi demanda sobre la pensional”, dijo, detallando que cree que “ese es un triunfo que vale la pena notar y que esto significa que las votaciones como quedan 4-4, llega un conjuez”.

Además, detalló que “esta es la segunda vez que se estudia la pensional, porque en la primera demanda pudimos mostrar que evidentemente se habían incumplido las normas, que se habían violentado los derechos de los congresistas a discutir la reforma plenamente, porque simplemente se dedicaron a coger el texto de Senado sin permitir a la Cámara que presentara nuevas proposiciones o que discutiera el texto”, hecho que, según dijo Valencia, se volvió a repetir.

“El Gobierno ni siquiera quiso esperar a que saliera la sentencia completa, sino que lo hizo basado en el comunicado y eso generó que volvieran a cometer unos errores que volvimos a presentar ante la Corte Constitucional, que fueron exactamente los mismos”, agregó.

Le puede interesar: Magistrado Héctor Carvajal fue retirado del debate de la reforma pensional

También se refirió a las declaraciones de Gustavo Petro en las que afirmó que a él no le quieren aprobar los proyectos y que el camino, si se hunde la reforma pensional, sería una constituyente, la senadora afirmó que: “al presidente se le olvida que hoy hay congresistas detenidos que se les pagó para sacar la reforma pensional”.

Siendo así, señaló: “Uno no puede entender cómo el presidente Petro se pone bravo porque no lo dejan comprar los congresistas y sacar las leyes que no solamente no tuvieron el voto libre de los congresistas, que fueron comprados, sino que además pasaron por encima de la ley y de la Constitución”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Sin embargo, aseguró que “para que una ley sea ley, tiene que ser aprobada por el voto libre de los congresistas y con los trámites que exige la Constitución y la ley”, agregando que “con o sin reforma, Petro va a tratar de hacer una constituyente”.