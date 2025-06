Carlos Giraldo: Ícono de la TV colombiana que celebra el amor sin prejuicios

El reconocido presentador colombiano Carlos Giraldo pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar sobre distintos detalles de su vida y su carrera, siendo uno de los primeros personajes públicos de la televisión en decir abiertamente que es homosexual.

Según recordó Giraldo, fue lo mejor que ha hecho en su vida. “Me trajo solo alegrías, me trajo solo bendiciones, como se dice ahora, me trajo solo cosas buenas”, comentó.

Si bien nunca lo había ocultado, le alegró que, al compartir ese detalle abiertamente, mucha gente se le acercó para escuchar su historia. “Siento que me convertí, en ese momento, en una inspiración de papás que podían tener algún conflicto con sus hijos”, comentó.

Respecto a su orientación sexual, explicó que no es algo que haya descubierto de repente, sino que es algo natural que ha sentido desde pequeño. “Yo siempre desde muy pequeño sabía que me atraía más la figura masculina que la femenina, pero no sabía para qué (…) Yo me vine a dar cuenta de eso ya después a los 17 o 18 años”, compartió.

Al respecto, Giraldo puntualizó que considera importante que los padres conversen abiertamente sobre esos temas con sus hijos sin importar su orientación. También destacó que, en su caso personal, “el mayor reto ha sido que la gente me crea (…) Porque la gente tiene muchas preguntas, la gente estigmatiza”.

“La gente tiene que entender que no importa de quién te enamores, porque no hay que dejarlo solo en la genitalidad. Es de quién te enamoras, a quién admiras y quién está en tu cabeza todo el tiempo dando vueltas y en eso nos parecemos, o sea, somos igualitos todos los seres humanos”, enfatizó.

Giraldo también habló de su reciente incursión al teatro después de años tras haber estudiado teatro musical. Se trata de la obra llamada ‘Y me enamoré de él’, en la cual interpreta a un exmilitar con graves acusaciones de quien se enamora un adulto joven víctima de la violencia.

“Es una obra muy hermosa porque prácticamente somos dos personajes y representamos a Colombia de una u otra forma (…) es una obra totalmente distinta a lo que hay en cartelera”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

