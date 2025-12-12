Estudio revela más de 700 casos de reclutamiento de menores en el Cauca

Tras un estudio de más de dos años sobre el reclutamiento forzado de menores indígenas el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hizo público el informe ‘No Parimos Hijos para la Guerra’ que da cuenta de más de 700 casos de reclutamiento en los últimos 3 años en la región caucana.

El estudio presentado por el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, evidencia que solo en el transcurso del 2025 se han registrado 149 casos de reclutamiento en el departamento.

El director del Observatorio, Mauricio Capaz explicó además que, en el 2022, se presentaron 183 incidentes, en 2023, 219 y en 2024, 149, para un total de 750 reclutamientos.

Según Capaz, cada uno de esos casos fueron contrastados con datos de la Gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

“Sin embargo hay zonas como la del norte del Cauca que ha presentado cifras mucho más elevadas que estas”, dijo.

La situación es más preocupante si se tiene en cuenta que, según el director, por cada uno de los casos documentados hay 3 niños más padeciendo el fenómeno del reclutamiento, triplicando las ya desafortunadas cifras que confirman el aumento de este delito contra menores y adolescentes.

“No queremos caer en imprecisiones como lo que dijo el ministro de defensa hace algunos meses cuando manifestó que el reclutamiento en el departamento ha bajado un 50 por ciento”, aseveró Mauricio Capaz.

Además, señaló que las realidades en los territorios indígenas dan cuenta de que “todos los días la guardia ancestral sacan a menores del territorio en calidad de protección. También hay constantes ejercicios de rescate de niños por parte de las madres buscadoras”.

El informe además confirma que el departamento del Cauca es el de mayor incidencia en reclutamiento infantil a nivel país, impactado por grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, particularmente en el oriente y el norte de la región.

Las autoridades indígenas denunciaron que la capacidad de respuesta se agotó. “Hacemos esfuerzos significativos en términos de atención a la problemática con programas organizativos que ya no se están dando abasto” explicó Capaz.

El director agregó que las respuestas institucionales en muchos casos son insuficientes ante la urgencia y rapidez que se necesita.

Las comunidades ancestrales exigieron acciones inmediatas del Estado colombiano y las organizaciones internacionales para garantizar los derechos de la niñez indígena.