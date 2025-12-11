Con la destrucción de rampas para explosivos se evitó ataque terrorista en el Cauca

Con los elementos se pretencía atentar contra la Fuerza Pública y la población civil. Crédito: Ejército Nacional.

El Ejército Nacional informó que las tropas lograron neutralizar un sistema de lanzamiento de cilindros para explosivos de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Argelia, sur del Cauca.

Los hechos se registraron en el corregimiento de El Plateado, sector de La Hacienda, donde hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, con apoyo del Grupo EXDE, localizaron y destruyeron 7 rampas de lanzamiento y 3 morteros de 81 mm, al parecer pertenecientes a la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc.

De acuerdo con el reporte del Ejército, “el material pretendía ser utilizado en ataques contra la población civil y la Fuerza Pública”.

Las Fuerzas Militares puntualizaron que la operación se desarrolló en el marco de las acciones militares en el Cañón del Micay y evitó una acción criminal que amenazaba la seguridad en esta zona estratégica del suroccidente colombiano