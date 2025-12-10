Dos civiles heridos tras nuevo ataque armado en el sur del Cauca

El automor que iba a ser objeto de hurto resultó impactado por armad de fuego. Crédito. Ejército Nacional.

Dos ciudadanos resultaron heridos tras un ataque de hombres armados en la vía Panamericana al sur del Cauca. Tras la reacción del Ejército Nacional los implicados huyeron.

Los hechos se registraron en el caserío Caramelito del corregimiento de Patía, zona rural del municipio de El Patía, donde supuestos integrantes de una estructura armada ilegal pretendían hurtar un vehículo tipo furgón.

Información preliminar apunta que en la zona los delincuentes intentaron detener un automotor, sin embargo, el conductor no se detuvo y los delincuentes abrieron fuego, generando un cruce de disparos con tropas del Ejército que se encontraban cerca del lugar.

El alcalde encargado de Patía, Óscar Piamba, confirmó que dos civiles resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de El Bordo, donde se reportan fuera de peligro.

“Sigue siendo recurrente y preocupante las alteraciones al orden público de cualquier orden que vienen afectando nuestro territorio”, dijo el mandatario.

Entre tanto, la Tercera División del Ejército explicó que la presencia de las tropas impidió que la estructura ilegal perpetrara el hurto del automotor NPR y su carga.

“Ante la presencia militar, los sujetos armados huyeron y abandonaron el automotor a un costado de la vía”, resaltó el Ejército.

La administración municipal puntualizó en el llamado al Gobierno Nacional y a organismos internacionales para que atiendan la grave crisis humanitaria que se vive en El Patía, zona golpeada por hurtos, explosivos y ataques armados.

En la zona hay amplia presencia de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.