Condenan a soldado que consumió droga durante operación en Cauca; quedó en video

Se conoce la primera decisión de carácter judicial sobre un hecho que causó indignación entre los superiores del Batallón Terrestre N.13, en Cauca. El juzgado 1312 Penal Militar y Policial de Conocimiento condenó al soldado Anderson Orlando Franco Moyano, luego de comprobarse que consumió sustancias estupefacientes mientras cumplía una tarea de seguridad operacional asignada en zona rural.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de julio de 2025, cuando se desarrollaba una operación militar en la vía que conecta el municipio de Suárez con el corregimiento de Playa Rica. Franco Moyano hacía parte de un dispositivo de vigilancia perimetral y permanecía con armamento institucional y comunicaciones activas, cuando fue captado por cámaras de seguridad inhalando sustancias prohibidas.

El registro visual, que luego integró el expediente judicial, fue el punto de partida de la investigación adelantada por la Fiscalía 2436 Militar. En audiencia, el uniformado aceptó su responsabilidad y confirmó que se encontraba en servicio activo en el momento en que consumió la sustancia alucinógena, conducta que fue tipificada como abandono del puesto.

Tras un preacuerdo con la Fiscalía, Franco Moyano fue condenado a ocho meses de prisión, pena que quedó en firme al no ser apelada. La actuación penal se dio en el marco de lo que la institución calificó como una vulneración directa a los protocolos de seguridad, en medio de operaciones en terreno sensible.

Aunque el fallo es individual, el acuerdo judicial alcanzado busca no solo esclarecer lo ocurrido esa madrugada, sino revisar si existieron episodios adicionales dentro de la misma unidad. Con ello, autoridades militares esperan determinar si hubo otros uniformados que, durante operaciones activas, pudieron estar bajo los efectos de drogas, lo que abriría nuevas líneas disciplinarias y de verificación interna.