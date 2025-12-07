Defensoría del Pueblo exigió respeto por la población civil tras ataque terrorista en el Cauca. Foto: suministrada.

Tras el atentado con motobomba ocurrido en Balboa, Cauca, que dejó al menos 15 personas heridas, incluido un Policía y una niña de 7 años, la Defensoría del Pueblo condenó la acción violenta y exigió a los actores armados respeto por la población civil.

De acuerdo con la entidad, el ataque constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al desconocer el principio de distinción y poner en riesgo directo a los civiles.

La acción violenta, que fue atribuida por las autoridades a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, dejó viviendas y la sede de la alcaldía afectadas; además provocó un incendio en la Cooperativa de Caficultores.

El hecho también generó daños en el fluido eléctrico y las comunicaciones del municipio.

En este territorio y la localidad de El Patía hay una disputa por las economías ilícitas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal por parte de estructuras armadas ilegales que generan reiteradas violaciones a los derechos de las comunidades.

Ante las circunstancias, la Defensoría manifestó solidaridad con las víctimas y pidió a los grupos armados a abandonar las economías ilegales que alimentan la violencia y permitirle a la población el derecho de vivir en paz.

De igual manera, la Defensoría puntualizó que, “reiteramos el llamado al Gobierno Nacional las recomendaciones formuladas en su informe “Cauca: Voces que resisten”, presentado en octubre, y urgimos abrir un diálogo inmediato sobre su implementación”.