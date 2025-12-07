Defensoría del Pueblo exigió respeto por la población civil tras ataque terrorista en el Cauca
La entidad condenó la acción violenta perpetrada en Balboa, Cauca, que dejó varios ciudadanos heridos.
Tras el atentado con motobomba ocurrido en Balboa, Cauca, que dejó al menos 15 personas heridas, incluido un Policía y una niña de 7 años, la Defensoría del Pueblo condenó la acción violenta y exigió a los actores armados respeto por la población civil.
De acuerdo con la entidad, el ataque constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al desconocer el principio de distinción y poner en riesgo directo a los civiles.
La acción violenta, que fue atribuida por las autoridades a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, dejó viviendas y la sede de la alcaldía afectadas; además provocó un incendio en la Cooperativa de Caficultores.
El hecho también generó daños en el fluido eléctrico y las comunicaciones del municipio.
En este territorio y la localidad de El Patía hay una disputa por las economías ilícitas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal por parte de estructuras armadas ilegales que generan reiteradas violaciones a los derechos de las comunidades.
Ante las circunstancias, la Defensoría manifestó solidaridad con las víctimas y pidió a los grupos armados a abandonar las economías ilegales que alimentan la violencia y permitirle a la población el derecho de vivir en paz.
De igual manera, la Defensoría puntualizó que, “reiteramos el llamado al Gobierno Nacional las recomendaciones formuladas en su informe “Cauca: Voces que resisten”, presentado en octubre, y urgimos abrir un diálogo inmediato sobre su implementación”.