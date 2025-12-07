Mindefensa ofreció recompensa por los responsables de ataque terrorista en Balboa, Cauca
A 15 se elevó el número de heridos, incluidos un policía y una menor de siete años.
Tras la detonación de una ‘moto – bomba’ en Balboa, Cauca, que dejó a 15 personas heridas incluyendo a un Policía y una menor de siete años, el ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por los responsables del ataque terrorista.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el objetivo es recopilar información que permita capturar a los responsables. También anunció una recompensa de 50 millones de pesos por datos que peritan evitar acciones terroristas.
El ministro rechazó el atentado perpetrado cerca a la estación de Policía de este municipio del sur del Cauca y aseveró que, “Los cobardes, del cartel de alias Mordisco junto con alias Marlon, responden con terrorismo y atacan a las comunidades porque nuestras operaciones los están debilitando”.
Sánchez ordenó a la Policía y al Ejército Nacionalreforzar el control territorial, activar protocolos de protección, inteligencia y evacuación, así como priorizar la captura de los responsables.