En una fosa común en el norte del Cauca encontraron tres cuerpos

En zona rural de Toribío, Cauca encontraron una fosa común con los cuerpos de una mujer y sus dos hijos desaparecidos desde septiembre del 2022; Indepaz confirmó que se trata de la masacre número 76 del año.

Los hechos se registraron en la vereda Quinamayó, donde se encontraron los cuerpos sin vida de María Edilma Ul Baicue y sus dos hijos menores pertenecientes al resguardo de San Francisco.

La exhumación fue realizada por autoridades locales e indígenas, y los restos fueron trasladados a Medicina Legal.

Las víctimas fueron halladas en la fosa empacadas en un costal junto a prendas de vestir.

Mauricio Capaz, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, manifestó que hay una persona sindicada por el hecho y que con el hallazgo pueden seguir en el esclarecimiento del suceso.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, calificó el hecho como una nueva masacre, la número 76 registrada en el país durante 2025.

Leonardo González, director de Indepaz, afirmó que, “Acompañamos a la comunidad nasa y exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición”.

En la zona operan estructuras armadas como el Frente 57 “Yair Bermúdez” y el grupo Dagoberto Ramos, disidencias de las Farc.

Las autoridades indígenas rechazaron el crimen y exigieron al Estado una investigación urgente y garantías de protección para las comunidades del norte del Cauca.