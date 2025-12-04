Persiste la emisión de ceniza en el volcán Puracé del Cauca

Las emisiones tuvieron una altura entre 500 m y 700 metros. Crédito: Suministrada.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que recientemente el Volcán Puracé realizó dos emisiones de ceniza de entre 500 y 700 metros, situaciones contempladas en la alerta naranja en la que permanece el volcán desde hace seis días.

“Estas emisiones tuvieron una altura de menor tamaño que algunas de las ocurridas durante la semana anterior”, dijo la entidad.

Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, manifestó que esta situación no representa aumentos o disminuciones en la actividad del volcán y que simplemente son fluctuaciones.

El funcionario hizo un llamado a la calma a la comunidad y reiteró que el estado de alarma permanece en naranja.

El volcán es monitoreado durante las 24 horas del día mientras que la población de Puracé, que habita en el área de influencia del se prepara para la activación de los procesos de evacuación que ordenará la administración municipal en las próximas horas.

