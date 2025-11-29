Alerta naranja por el volcán Puracé en Cauca: incrementó su actividad

El Servicio Geológico Colombiano elevó este sábado 29 de noviembre, el nivel de alerta del volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, de amarillo a naranja, tras detectar cambios importantes en su comportamiento interno.

Según el reporte, se ha registrado un aumento significativo de sismos relacionados con la dinámica de fluidos al interior del volcán, acompañados de emisiones de gases y ceniza que han alcanzado columnas de hasta 1.000 metros de altura, con dirección al noroccidente.

El volcán presenta inestabilidad y no se descartan nuevas emisiones súbitas. El SGC recomienda no acercarse al cráter y estar atentos a la información oficial y las instrucciones de las autoridades.

La alerta naranja significa que el volcán podría evolucionar hacia una erupción en los próximos días o semanas, aunque también pueden presentarse fluctuaciones en su actividad. El monitoreo continúa las 24 horas.

