El volcán Puracé en el Cauca registró emisión de ceniza

La ceniza alcanzó 1.7 kilómetros de altura sobre la cima del volcán. Crédito: Servicio Geológico Colombiano.

El Servicio Geológico Colombino (SGC) informó que el Volcán Puracé de la cadena volcánica Los Coconuncos en el departamento del Cauca, realizó emisión de ceniza que alcanzó 1.7 kilómetros de altura sobre la cima del volcán.

“Los reportes de caída fueron confirmados en la vereda Cristales en jurisdicción del municipio de Puracé, ubicada al noroccidente del volcán”, señaló el SGC

De igual manera, manifestó que el volcán Puracé ha mantenido el registro de señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor y tipo Largo Periodo.

Por su parte, Gustavo Santacoloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, aseveró que, dada la reciente actividad, se recomienda no cercarse a la parte alta del volcán.

Asimismo, referenció que el Puracé se encuentra en alerta color amilla desde hace más de un año y el tipo de fenómenos ocurridos están enmarcados en esta alerta y que pueden seguirse registrando emisiones esporádicas de ceniza.

“También se pueden presentar algunas incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre elemental en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas, desgasificación en zonas diferentes al cráter, formación de grietas y ocurrencia de lahares menores”, resaltó el vulcanólogo.

La evolución del fenómeno volcánico es monitoreada constantemente por el SGC y las novedades serán puestas en conocimiento de la ciudadanía por canales oficiales.