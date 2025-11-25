Diputado del Cauca cayó en un retén ilegal. Le robaron el vehículo

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

El diputado del Cauca, Víctor Armero cayó en un retén ilegal, al parecer, montado por las disidencias de las Farc en la vía Panamericana del sur del Cauca. En medio de los hechos le hurtaron el vehículo en el que se movilizaba.

Detrás el retén instalado en el corregimiento de Párraga, jurisdicción del municipio de Rosas, estarían integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Armero, se movilizaba por el sector luego de acudir al sepelio de su señora madre en el municipio de Argelia y se topó con los presuntos subversivos que se encontraban en la carretera que ya se había llevado varias camionetas.

El esquema de seguridad y el diputado fueron intimidades con armas de fuego de corto y largo alcance mientras les hurtaban las pertenencias.

El asambleísta afirmó que afortunadamente se encuentran bien, lograron llegar a la ciudad de Popayán para poner en conocimiento de las autoridades los sucesos y entablar las respectivas denuncias.