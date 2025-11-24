Frustran ataques terroristas de las disidencias en el Cauca

En el municipio de Inzá se destruyeron seis explosivos y en López de Micay se neutralizaron varias rampas de lanzamiento. Crédito: Ejército Nacional.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que las tropas lograron neutralizar dos acciones terroristas planeadas por disidencias de las Farc en el departamento del Cauca, mediante la destrucción controlada de más de diez artefactos explosivos.

Las acciones se desarrollaron en las localidades de Inzá, oriente del Cauca y López de Micay en la costa pacífica caucana.

En Inzá, los uniformados desarrollaron un operativo en la vereda Víbora donde ubicaron seis explosivos instalados por la columna Dagoberto Ramos.

De acuerdo con las autoridades, la oportuna intervención evitó posibles tragedias y protegió a más de 300 familias que transitan por esta vía rural.

Entre tanto en López de Micay, el Ejército destruyó seis rampas artesanales presuntamente usadas por la estructura Jaime Martínez para lanzar cilindros explosivos contra unidades de la Fuerza Pública.

Ante la amenaza de ataques por parte de grupos armados ilegales, las autoridades reforzaron la presencia militar en corredores estratégicos del oriente y suroccidente del Cauca.