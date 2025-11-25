Hombres con prendas de la Policía cometieron un robo y un secuestro en el Cauca

Dos líderes indígenas fueron secuestrados por hombres armados que portaban uniformes de la Policía y que terminaron robándose una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en la vía Panamericana del Cauca.

El suceso delictivo tuvo lugar en la vereda Las Cruces, jurisdicción del del municipio de Timbío.

En ese punto, Jaime Juspián Chilito, exconsejero del Cric y coordinador de la mesa de Diálogo y Concertación entre el Gobierno y la comunidad Yanacona, su esquema de seguridad y el gobernador del resguardo de Caquiona, Eberth Quinayás fueron interceptados.

De acuerdo con el cabildo Yanacona las víctimas fueron obligadas a descender del vehículo y se los llevaron hasta el sector de Las Piedras, en la localidad de El Tambo, donde fueron amarrados y golpeados.

Posteriormente, los presuntos delincuentes huyeron hurtando el automotor vinculado a la Unidad Nacional de Protección y demás pertenencias de los comuneros.

Gracias a que uno de los teléfonos no fue robado, los líderes lograron pedir ayuda y posteriormente fueron ubicados rescatados por la guardia indígena.

El hecho se suma a una creciente cadena de delitos en este corredor vial, donde han proliferado los retenes ilegales y el robo de vehículos de alta gama y tractocamiones por parte de grupos armados al margen de la ley y la delincuencia común.