Liberados cuatro ciudadanos que habrían sido víctimas de secuestro

Los jechos se registraron en zona rural de Santander de Quilichao. Crédito: Policía Nacional.

En la vereda El Palmar, zona rural de Santander de Quilichao fueron recuperados cuatro personas que habrían sido secuestradas. En la operación policial resultaron capturados tres sujetos, responsables del delito y que pertenecerían a las disidencias de las Farc.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, señaló que el resultado se logró tras dos operativos de registro y allanamiento.

“Las cuatro personas permanecían en cautiverio bajo amenazas de muerte, intimidación con armas de fuego y sometidas a trabajos forzados, con el fin de ser reclutadas de manera ilícita por esta estructura criminal”, dijo el oficial.

En el marco de los hechos fue desarticulada una célula de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc con la captura de tres sujetos, señalados de violaciones a los derechos humanos.

“En el lugar fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de edad. Por ese motivo a los capturados se les imputaron delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo”.

También se incautaron dos armas de fuego y dos motocicletas reportadas como hurtadas.

Las autoridades destacaron que este golpe permite la protección de la vida y la libertad de las comunidades del Cauca.