Un presunto delincuente muerto y un militar herido tras intento de secuestro en el Cauca

La Brigada 29 del Ejército Nacional informó que las tropas lograron frustrar un intento de secuestro en la vía Panamericana entre Popayán y Cali. En la acción un presunto delincuente murió, un suboficial y un civil resultaron heridos.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron en el sector de la Cabuyera cuando cinco ciudadanos, incluido un menor de edad, eran objeto de secuestro y la reacción de los uniformados impidió la acción criminal de integrantes, al parecer, de la delincuencia común.

El comandante de la Brigada 29, brigadier general Alirio Aponte, afirmó que, “en el desarrollo de la operación se presentó un intercambio de disparos, en el que uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente murió en un centro hospitalario de la región. Un suboficial y uno de los ciudadanos que sería secuestrado también resultaron heridos; actualmente se encuentran estables en un centro asistencial”.

En el procedimiento fue incautada un arma corta, cartuchos de diferentes calibres, memorias USB y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

Las autoridades continúan con operativos conjuntos para reforzar la seguridad en el corredor internacional que conecta al Cauca con el Valle del Cauca.