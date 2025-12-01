Alarma en el norte del Cauca por el asesinato de un trabajador de un ingenio azucarero

Alarma en el norte del Cauca por los cinco trabajadores asesinados en ataques contra ingenios azucareros en lo corrido del año, el suceso violento más reciente se registró en el municipio de Puerto Tejada.

De acuerdo con Asocaña, una patrulla de seguridad de un ingenio azucarero dejó a un trabajador asesinado y a otro más heridos.

El suceso se registró en zona rural del municipio de Puerto Tejada cuando los colaboradores se dirigían a su turno y fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en motocicleta que les dispararon y despojaron de sus pertenencias.

La presidente de Asocaña, Claudia Calero manifestó que este nuevo hecho de violencia confirma la situación de inseguridad alcanzó un punto límite y los trabajadore de este sector siguen siendo víctimas.

“No podemos normalizar que salir a trabajar represente un riesgo para la vida, sin embargo, este año seis colaboradores han sido asesinados y ocho resultaron heridos en diferentes hechos”, dijo.

Cinco de esos casos se registraron en el norte del departamento del Cauca.

La agroindustria de la caña le exigió al gobierno nacional y a la Fiscalía General de la Nación actuar con urgencia para capturar y judicializar a los responsables.