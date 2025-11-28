Avanzan investigaciones por el asesinato de un teniente coronel en Popayán

Las autoridades de Popayán avanzan en la investigación por el asesinato del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en un ataque sicarial cerca de las casas fiscales en el barrio Champagnat.

El alcalde Juan Carlos Muñoz confirmó que, tras el análisis de cámaras de seguridad, se estableció que los responsables serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda de 150 centímetros cúbicos.

“Nos dicen los informes técnicos, uno de los atacantes llevaba casco y el otro portaba gorra, gafas y un maletín, desde donde habría ocultado el arma utilizada para cometer el homicidio”, dijo Muñoz.

El mandatario anunció que se mantienen activas las recompensas de 30 millones de pesos por parte de la Alcaldía y 200 millones del Ministerio de Defensa, para un total de 230 millones, con el fin de obtener información que permita identificar y capturar a los agresores.

Muñoz pidió a la ciudadanía colaborar con datos que aporten al esclarecimiento del crimen y aseguró que las autoridades trabajan de manera permanente para dar resultados en el menor tiempo posible.