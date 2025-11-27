Teniente coronel Rafael Granados fue asesinado en estado de indefensión, denuncian FF.MM.

Las Fuerzas Militares denunciaron que el teniente coronel Rafael Granados Rueda fue asesinado en estado de indefensión.

El oficial que se desempeñaba como jefe del departamento de operaciones, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico Nº 3, fue atacado indiscriminadamente por dos hombres con arma de fuego en inmediaciones del barrio Champagnat.

“Esto constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos”, resaltó el Ejército.

Entretanto el presidente Gustavo Petro calificó el asesinato del teniente coronel como un crimen de guerra. “He pedido informe de seguridad en sus desplazamientos”, dijo el mandatario.

El hecho ha generado consternación al interior de las Fuerzas Militares, por eso enviaron un mensaje de condolencia a la familia, compañeros y amigos del oficial.

Las autoridades locales, departamentales, Policía, Ejército y Fiscalía desplegaron un operativo conjunto para dar con el paradero de los responsables del crimen que también ha generado indignación en los habitantes de Popayán.