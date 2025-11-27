Murió oficial del Ejército en ataque sicarial en Popayán, Cauca

El oficial, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico Nº 3, fue interceptado por dos hombres que le dispararon cuando la el oficial se desplazaba desde el cantón militar hacia las casas fiscales del barrio Champagnat.

El militar gravemente herido fue trasladado al centro asistencial, donde desafortunadamente perdió la vida por la gravedad de las lesiones.

El comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general Hernando Africano, rechazó los hechos y aseveró que la situación será puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, condenó el asesinato y denunció el oficial fue atacado cuando se encontraba en estado de indefensión.

“Su muerte es un acto criminal que ofende a la Nación y atenta contra quienes, con honor, consagran su vida a la defensa de Colombia”, resaltó Cubides.

Granados Rueda, nacido en 1985, casado y con un hijo, se destacó como jefe del Departamento de Operaciones desde donde lideró acciones contra las organizaciones delincuenciales que operan en el suroccidente del país.

Ya la Policía Judicial inició una investigación y en coordinación con el Ejército nacional están tras la pista de los autores materiales e intelectuales del crimen.