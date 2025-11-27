El ataque en El Patía Cauca iba dirigido contra el Ejército Nacional

La explosión afectó un tracto camión del Ejército que transportaba víveres y carga. Crédito: Suministada.

El Ejército Nacional informó que el ataque con explosivos en el municipio de El Patía, Cauca, afectó un tracto camión de la institución que transportaba víveres; descartó víctimas mortales y confirmó que un militar y un civil resultaron lesionados.

“Se registró la activación de un campo minado (área preparada) instalado, presuntamente, por integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, sobre la vía Panamericana”, explicaron las Fuerzas Militares.

El comandante de la Brigada 29, brigadier general Alirio Aponte afirmó que los lesionados recibieron atención médica oportuna y se encuentran fuera de peligro.

“Rechazamos este acto terrorista que viola el Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo la vida tanto de los soldados como de la población civil”, resaltó el oficial.

Entre tanto, alcalde encargado de El Patía, Oscar Piamba hizo un llamado a todos los actores armados y a las autoridades departamentales y nacionales a buscar una salida negociada para desescalar el conflicto y evitar las afectaciones para la población civil.

Las operaciones militares continúan en todo el departamento del Cauca con el objetivo de dar con el paradero de los responsables.