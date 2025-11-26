Confinamiento y desplazamiento en el sur del Cauca por combates entre disidencias y el ELN

Los combates entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Macizo Colombiano, sur del Cauca, causaron el confinamiento y desplazamiento de varias familias que quedaron en medio del fuego cruzado.

La estructura Andrés Patiño y facciones del ELN se enfrentaron en zonas rurales de los municipios de La Vega, San Sebastián y Almaguer.

De acuerdo con Jaime Juspian, líder del Macizo, familias completas, incluidos niños y adultos mayores, tuvieron que desplazarse hacia las cabeceras municipales para protegerse de los enfrentamientos.

“Hay mucha presión de los grupos armados y se presentan combates. Hay familias de comunidades indígenas que les ha tocado salir porque quedan en medio de los enfrentamientos y han sido también amenazadas porque la mayoría se oponen a la presencia de cualquier actor armado”, señaló.

Las comunidades han reportado viviendas impactadas por ráfagas de fusil y explosivos, lo que agrava el riesgo para la población civil.

El Ejército desplegó unidades en la zona con el propósito de restablecer el orden público y brindar seguridad a los habitantes afectados por la escalada violenta.