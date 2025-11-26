Tras 25 días de secuestro un comerciante recuperó la libertad en el norte del Cauca

El comerciante Carlos Fernando Caicedo, esposo de la secretaria de gobierno de Miranda, Cauca, Isabel Cardona, fue dejado en libertad tras padecer 25 días de secuestro.

Información preliminar señala que el ciudadano fue encontrado en una zona del norte del Cauca en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, manifestó que, “expresamos nuestra alegría por el regreso sano y salvo de Carlos Fernando Caicedo, ciudadano mirandeño que después de varios días angustia e incertidumbre para su familia y comunidad, hoy vuelva a casa”.

Luego de la liberación, el empresario fue conducido a un centro asistencial para recibir valoración médica y posteriormente se reunió con sus familiares.

Caicedo Duque fue privado de la libertad por hombres armados que lo interceptaron en su vivienda y se lo llevaron con rumbo desconocido el pasado primero de noviembre.

La comunidad del norte del Cauca había manifestado el respaldo a la secretaria de gobierno y a la familia de la víctima con manifestaciones, caminatas y velatones exigiendo el respeto por su vida y liberación.